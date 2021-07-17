Son 24 saatte korona virüsten 38 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüsten 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüsten 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 666 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu. Bir günde toplam 234 bin 161 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 490 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,61 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti. Tabloya göre yüzde 34,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

Günlük korona virüs tablosunu açıklayan Koca, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım" notunu düştü.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı