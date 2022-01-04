"Son 2 yıldır böylesini görmedik" diyen Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, koronavirüs ile birlikte pik yapan grip vakaları nedeniyle hastanelerden taşan kuyruklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Cander, önceki gün acil servise 4 bin 500'e yakın kişinin başvurduğunu aktardı.

"HASTANELERDE HEM KORONA HEM DE INFLUENZA VAKALARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Koronavirüs tedbirlerini hatırlatan Cander, "Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü insanlar ciddi şekilde izole olmuştu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerçekten riayet ediliyordu. Okullar kapalıydı. Şimdi ise hayat normal akışında ilerliyor. Hastanelerde hem Kovid-19 hem de İnfluenza vakalarıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar ulaşılmadık acil başvurularına ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

"VATANDAŞLAR 'VİRÜSE Mİ YAKALANDIM?' DİYE HASTANEYE KOŞUYOR"

Prof. Cander sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşılamayla birlikte maske kullanımı gevşemiş olabilir. Ancak burada önemli nokta, son iki yılda bu ayları hep kısıtlamayla geçirdik. Okullar kapalıydı, üniversiteler kapalıydı, maçlar, konserler yoktu. Her şey kısıtlama tedbirleri dahilindeydi. Şimdi ise normal bir akış var. Dolayısıyla grip kendi pik yapma mevsiminde yükselişte."

Grip vakalarının Kovid-19 ile aynı belirtileri taşıdığına işaret eden Prof. Cander, "Dolayısıyla vatandaşlar 'Virüse mi yakalandım' endişesiyle hastaneye koşuyor. Semptomlara bakıldığında önceki dönemde PCR testleri pozitif gelirken şu an aynı belirtiler var ama testler negatif. Yani grip vakaları, Kovid-19'dan daha fazla." şeklinde konuştu.

PCR KUYRUĞUNA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR

Yeni Şafak'ın haberine göre Prof. Dr. Başar Cander, iki yıllık mücadelenin verdiği yorgunluğa işaret ederek hastane yöneticilerinin oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem almadığını kaydetti. Cander, "İnsanlar ilk önce kayıt kuyruğunda bekliyor, sonra muayene oluyor. Kovid şüphesiyle yeniden kuyruğa girip son olarak da PCR kuyruğuna giriyor. Bu süreci farklı bir model geliştirerek atlatmamız gerekiyor" dedi.

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