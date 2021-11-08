Somasporlu futbolcu Melih'in öldüğü kazanın tanığı: Ölüme terk edilmişlerdi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) hayatını kaybettiği kazayla ilgili sanık Ahmet Birol Aydınhan (53) ve şikayetçi-şüpheli Semih Vardar (31), hakim karşısına çıktı. Vardar kardeşlere yardım eden tanıklardan Levent Özyenginer, "Arabayla yaralıların üzerinden geçmememiz mucizeydi. Adeta ölüme terk edilmişlerdi" dedi.

Urla ilçesinde 14 Ağustos 2020'de Urla Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, TFF 3'üncü Lig 3'üncü gruptaki Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar ile ağabeyi Semih Vardar'ın bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Kazada elektrikli motosikleti kullanan Semih Vardar yaralandı, Melih Vardar yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda Aydınhan'ın, kazaya tam ve asli kusurlu olarak neden olduğu belirtildi. Rapor sonrası tutuklanan Aydınhan, 1 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Aydınhan'ın avukatları, Semih Vardar'ın da kusurlu olduğunu ve müvekkillerinin adli kontrol şartlarının hafifletilmesi talebinde bulundu. Vardar ailesinin avukatı Umut Köroğlu ise Aydınhan'ın sanayiye gidip aracını tamir ettirip, kazayı örtbas etmeye çalıştığını savundu. Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, Aydınhan'ın adli kontrol şartlarının hafifletilmesi talebini reddederken, kazayı balkonundan gördüğünü söylediği öne sürülen kişinin ve diğer tanıkların dinlenmesini karar vererek duruşmayı erteledi.