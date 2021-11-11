Soma faciası ne zaman oldu?

SOMA, MANİSA (Haberler.com) - Soma'da ne oldu merak edildi. Gündeme gelen gelişmelerden birisi de Soma olayları oldu. 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin hayatını kaybettiği, 162'sinin ise yaralandığı Soma faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Soma olayı nedir? Soma'da kaç kişi şehit oldu?

SOMA OLAYI NEDİR? KAÇ KİŞİ ŞEHİT OLDU?

Soma olayı, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin vefatıyla sonuçlanan madencilik kazası. Soma olayında 301 vatandaşımız şehit oldu.

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenildi. Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. 17 Mayıs 2014'te, toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiği ve içeride kimse kalmaması sebebiyle kurtarma çalışmalarının sona erdiği açıklandı.

Türkiye'de madenciler, 2013 yılı sonunda ülkedeki tehlikeli çalışma koşullarını protesto etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilgili madenin güvenliğinin araştırılması teklifini facianın gerçekleşmesinden yalnızca yirmi gün önce reddetti. Facianın gerçekleşmesinden sonra Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke halkı faciadan dolayı çeşitli tepkiler gösterdi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Soma'da protestolara maruz kaldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gün ve Pakistan'da bir gün ulusal yas ilan edildi.

SOMA'DA NE OLDU?

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası başta olmak üzere maden kazalarını araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, kazanın kömürün çıkartıldığı yerde tavanın çökmesi sonucu galeriye dolan gazın yanması ile meydana geldiğini açıkladı.

"EN KAPSAMLI ÇALIŞMAYI BİZİM KOMİSYONUMUZ YAPTI"

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazası başta olmak üzere maden kazalarının araştırılarak, sektörde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon'un çalışmalarına yönelik düzenlediği basın toplantısında neler yapıldığını anlatan Komisyon Başkanı Ali Rıza Alaboyun, "Soma'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili en kapsamlı çalışmayı bizim komisyonumuz yaptı" dedi.

23 UZMAN, 17 TOPLANTI, 4 İNCELEME

Her partiden milletvekillerince verilen 11 adet önergenin birleştirilmesi ile 21 Mayıs 2014 tarihinde Komisyon'un kurulduğunu ifade eden Alaboyun, Komisyon'un 4 Haziran 2014 tarihinde göreve başladığını, Komisyon'a 23 uzman görevlendirildiğini belirterek, Meclis'te 17 toplantı, 3'ü kaza yerinde olmak üzere 4 inceleme yapıldığını açıkladı. Alaboyun, rapor yazım sürecinin yaklaşık 60 gün sürdüğünü, ilk taslak raporun 22 Ekim 2014 tarihinde yapılan toplantıda Komisyon üyelerinin bilgisine sunulduğunu ve nihai raporun ise yapılacak eklerin ardından Aralık ayının ikinci haftasında TBMM Başkanına sunulacağını ifade etti.

301 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN NEDENİ

Maden kazasının meydana geldiği bölgede 600 milyon ton kömür olduğunu ve Türkiye'nin böyle bir kömürden vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ali Rıza Alaboyun, kazanın olduğu maden ocağında yaptıkları incelemeleri anlatarak, bazı bölümlere sürünerek girmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Alaboyun, "Kömür iki tane gaz üretiyor, biri karbonmonoksit, karbonmonoksit 1.2 yoğunluğunda, metan da 0.7 yoğunluğunda. Metan üstlerde birikiyor, karbonmonoksit en altta. Bizim tahminimiz tavan oturunca önce karbonmonoksit, ardından da metan galeriye giriyor, tahrik motorundan metan gazı ateşlenince böylesine bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

"METAN YANDI, TAVAN ÇÖKTÜ"

Alaboyun, kazanın meydana geldiği ocak ile ilgili hazırlanan simülasyonda kazanın nasıl meydana geldiğini gazetecilere gösterdi. Alaboyun, "Kaza anında 5-6 kat metan artışı var ve metan yanmaya başlamış. Pano arkasındaki sağlam tavanın göçmesi ile galeriye önce beyaz ve yoğun bir duman geliyor, arkasından siyah duman ve yangın, kazanın ana nedenini oluşturan şey budur" şeklinde konuştu.

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