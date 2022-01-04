PURSAKLAR, ANKARA (DHA) - Sokak köpeklerinin saldırdığı Enes, 9 ameliyatla yaşama tutundu

ANKARA'da okuldan eve döndüğü sırada yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan Enes Koca (12) hastanede yapılan 9 cerrahi müdahale ile yaşama tutundu. Vücudunda 100'ün üzerinde ısırık izi bulunan Enes'e 6 operasyon daha yapılması planlanıyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan Ayşe-Serdar Koca çiftinin 3 çocuğundan Enes Koca, geçen 30 Kasım'da eğitim gördüğü Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan evine dönerken Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin saldırısında Enes Koca, ağır yaralandı. Enes, eniştesi ve çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Vücudunun birçok yerinde yara oluşan Enes, ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde Enes'in sol bacağında bir sinirin tamamen koptuğu, kafa derisi dahil vücudunun hemen her yerinde yara olduğu belirlendi. Durumu ağır olan Enes, kısa sürede içinde art arda 9 cerrahi müdahale ile yaşama tutunarak, hayati tehlikeyi atlattı. Hastanede tedavisi süren Enes'e 6 operasyon daha yapılması planlanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Enes'in baş bölgesinden ayağına kadar 100'ün üzerinde ısırık olduğunu belirterek, "Baş bölgesinin üst kısmındaki saçlı deriyi koparmış götürmüşler zaten. Dolayısıyla orada kemikler açıkta geldi. Hem kollarında hem gövdesinde, sırtında ve bacaklarda da ısırıkları vardı. Bir bacağının arka tarafında da daha derin bir şekilde kas dokularını parçalamışlardı. Çocuk bunu anlatırken 'Artık çaresiz kalmıştım. O köpek etimden parça parça koparırken kıpırdayamıyordum artık' diyor. Çünkü koparma sırasında da muhtemelen siniri parçalanmıştı. Ayağının alt tarafını hareket ettiren ve duyusunu alan sinir kopmuştu. Netice itibarıyla 9 cerrahi müdahaleye girdi. Yaralarının büyük kısmı toparlandı. Ayağının arka tarafındaki kısmı da kapattık; ama ayağının alt kısmında bir duyu kaybı var. Dolayısıyla orada muhtemelen kalıcı bir hasar oluşacak gibi düşünüyoruz. Baş bölgesinde de saçlı deriyi kapatmak için önümüzdeki süreçte birkaç ameliyat daha kendisine yapacağız. 5-6 ameliyat daha bekliyor onu" dedi.