Sokak Köpeklerinin Kaybolduğu İddiası

Edirne'de, eski Edirne çöplüğünde yaşayan yaklaşık 500 köpeğin kaybolduğunu iddia eden hayvanseverler protesto yürüyüşü yaptı.

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO), Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu (TÜHAD), Edirne Pati Dostları ve Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyesi yaklaşık 150 hayvansever İlhan Koman Parkı'nda toplandı.

Ellerinde "500 canımız neerede", "İşinizi yapın, köpekleri bulun", "Hayvana şiddete dur de" gibi dövizler taşıyan grup, sloganlarla Edirne Ulus Pazarı'na kadar yürüdü.

Pazar girişinde grup adına açıklama yapan TÜHAD Başkanı Yağmur Islattı, köpeklerin akıbetini bilmek istediklerini söyledi.

Eski çöplüğün kapatılmasının ardından bölgede yaşayan köpeklerin Edirne Belediyesi ve hayvanseverlerin destekleriyle yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Islattı, şunları kaydetti:

"25 Ocak 2018'den itibaren eski çöplük alanı içinde yaşayan 500'e yakın köpeğimiz ortadan kaybolmuştur. Durumu fark eden hayvan hakları savunucularımız tarafından gerekli tüm resmi kurumlara haber verilmiş gerekli işlemler başlatılmış ancak 1 aydan uzun bir süredir hiçbir sonuç alınamamıştır. Yaklaşık 64 yıldır bölgede zor şartlar altında yaşamalarına rağmen asla bölgelerini terk etmeyen bu köpekler birkaç gün içinde hem de düzenli besleniyorken kendi kendilerine bölgelerini terk etmeleri imkansızdır. Orada hayvanların biri ya da birileri tarafından sebebi bilinmemekle birlikte orada zarar gördükleri ortadadır. Burada bir ihmal vardır ve bu her ne olursa olsun ortaya çıkmalıdır.

Bugün genci yaşlısı öğrencisi çalışanı hep birlikte başlattığımız bu yürüyüş bir başlangıçtır. Onlara ne olduğu ortaya çıkana kadar hakları bizler tarafından aranacaktır. Çünkü yaşam hakkı tüm hakların üzerindedir. Biz konunun derinlemesine araştırılarak gerçeklerin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve bir an önce sonuca bağlanmasını talep ediyoruz. Yaşıyorlarsa yerlerini bilmek istiyoruz. Öldülerse sorumlular hesap versin istiyoruz. Tüm Türkiye bilmelidir ki onlara ne olduğunu bulana kadar susmayacağız. Onların yanındayız."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Edirneli hayvanseverler, eski Edirne çöplüğünde yaşayan yaklaşık 700 köpeğin sayısının birden bire azaldığı iddiasıyla geçen ay da savcılığa başvuruda bulunmuştu.