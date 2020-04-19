Sokağa çıkma yasağında özel izinle maske ürettiler
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Velimeşe, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Sokağa çıkma yasağında özel izinle maske ürettiler

Sokağa çıkma yasağında özel izinle maske ürettilerTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde terzilik yapan Hülya Bilgili, koronavirüsle mücadele kapsamında işyerinde bir grup kadınla gönüllü olarak sağlık çalışanları, kaymakamlık ve belediye çalışanları için maske üretmeye başladı.

19.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:04
Sokağa çıkma yasağında özel izinle maske ürettiler

Sokağa çıkma yasağında özel izinle maske ürettiler

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde terzilik yapan Hülya Bilgili, koronavirüsle mücadele kapsamında işyerinde bir grup kadınla gönüllü olarak sağlık çalışanları, kaymakamlık ve belediye çalışanları için maske üretmeye başladı. Kadınlar, sokağa çıkma yasağı bulunan kentte bugün de işyerini açarak, maske dikti.

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde terzilik yapan Hülya Bilgili, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işyerini kapatıp tek başına evinde maske dikmeye başladı. Mahallede yaşayan kadınlar da malzeme temin edilmesi halinde kendilerinin de maske dikmek istediklerini mahalle muhtarı Mehmet Erkul'a iletti. Erkul, mahalledeki gönüllü kadınların istediğini ilettiği terzi Hülya Bilgili'den olumlu yanıt aldı. Bilgili de içinde üç makinesi olan terzi dükkanını maske dikimi için kadınlara açtı. Mahallede bulunan kadınları gönüllü olarak dönüşümlü olarak işyerinde maske dikmeye başladılar.

ÖZEL İZİNLE ÇALIŞTILAR

Sokağa çıkma yasağının bulunduğu Tekirdağ'da, kadınlar bugün evlerinde kalmak yerine kendilerine verilen özel izinle işyerinde maske üretimine devam etti. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve virüs salgının da altından kalkacağını ifade eden terzi Hülya Bilgili, "Ülkemizi zor bir süreçten geçiyor malum. Bizler de ülkemize destek amaçlı bir şeyler yapmadık istedik. Öncelikle evimde dikmeye başladım daha sonra ise işyerimi bu işe açtım. Mahalle muhtarımız sağ olsun bizi teşvik etti ve gönüllülerimizle birlikte daha fazla üretim yapmaya başladık" diye konuştu.

Velimeşe Mahalle Muhtarı Mehmet Erkul, mahallede bulunan kadınların kendisine bu virüs kapsamında destek vermek istediklerini söylediğini belirterek, "Mahallemizdeki kadınlarımız sağ olsun bu işe gönüllü geliyorlar.Hülya hanım işyerini bize açtı. Hem bayanlarımız hem de baylarımız maske dikiyorlar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.

Sokağa çıkma yasağında özel izinle maske ürettiler

Kaynak: DHA

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