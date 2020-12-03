Sokağa çıkma yasağı saatleri: saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması detayları!

30 Kasım tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yeni yasaklar gündeme geldi. Yeni kısıtlamaların neler olduğu da merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri kaçla kaç arasında? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sokağa çıkma yasağı bugün var mı?

Artan koranavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olmaması, tüm dikkatleri saat 15.35'te başlayan Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapıldı. Hafta içi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının ele alınacağı toplantı sonunda yapılan açıklamalar neler?

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI: YENİ YASAKLAR NELER?

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım , orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.

, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.

Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.

Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.

Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.

Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.

Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.

50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

KAMU KURULUŞLARINDA MESAİ SAATLERİ

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.Bu tedbirlerin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"SİGARA İÇMEYİ KESİNLİKLE BIRAKIN"

Hükümet olarak bir yandan salgının önünü kesmeye çalışırken bir yandan da içeride ve dışarıda tarihi mücadele yürütüyoruz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ben milletimden bir şey daha istiyorum, lütfen kapalı mekan evlerimiz ne olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bırakın bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok. Sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli, zararlı ürünler.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 2 Aralık gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.