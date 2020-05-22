Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi, vatandaşlar mezarlıklarına giderek yakınlarını ziyaret etti Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar,...

22.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:24

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi, vatandaşlar mezarlıklarına giderek yakınlarını ziyaret etti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için uygulama kararı aldığı 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlıyor. Her bayram arefesinde mezarlıklarda yaşanan yoğunluk ise kısıtlama nedeniyle bir gün erken yaşandı.

Türkiye genelinde uygulanacak kısıtlama nedeniyle arefe ve bayram günlerinde mezarlıkları ziyaret edemeyecek olan vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyan vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Gözü yaşlı aileler çocuklarıyla birlikte Kuran-ı Kerim ve dualar okuyarak mezarlıkları temizlediler.

"Buraya onlara rahmet dilemeye geldik kısıtlama öncesi"

Kısıtlama öncesi mezarlığa gelen Özgür Solmaz, "Her zaman bayramlarda vefat eden yakınlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı erken ziyaret ettik. Bunu da bir ibadet olarak görüyoruz. Buraya onlara rahmet dilemeye geldik kısıtlama öncesi" dedi.

"Birinci günü gelsek daha güzel olurdu"

Birinci günü gelmeyi isteyen Ziya Açıkel, "Yarın yasak olduğu için bugün gelelim mezarlığımızı ziyaret edelim dedik. Şuan burada benim babam, dedem ve amcam var. Birinci günü gelsek daha güzel olurdu. Ama yine de bugün de gelip dini vazifemizi yapalım" şeklinde konuştu.

"Kısıtlamadan önce gelip bayramlaşmak istedik"

Kısıtlama öncesi mezarlığa gelip bayramlaşmak isteyen Serpil Yılmaz, "3 aydır ziyarete gelemiyoruz özledik ve ziyaret etmek istedik. 4 günde sokağa çıkma kısıtlaması var. Kısıtlamadan önce gelip bayramlaşmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Arefe günü gelsem daha güzel olurdu"

Arefe günü gelmek isteyen Fatma Dağızhan, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bugünden geldim. Arefe günü gelsem daha güzel olurdu ama bugün de cumanın hürmetine güzel oldu" dedi.

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlık ziyaretine gelen Raşit Orhan, "Normalde arefe günleri gelinir aslında adetlerimiz öyledir. Bir de fırsat olursa bayramın ilk günleri gelinir ama sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bugünden gelip ziyaretimizi yapalım dedik. Mezarlarımızı yıkayıp dualarımızı ettik. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Mezarlık ziyaretine gelen Huri Çelikkaya ise, "Sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için bugünden gelmeyi tercih ettik. Bir de Cuma günleri özellikle gelmek isteriz. Gelip duamızı edip kabristanımızın da temizliğini yaptık" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Türkan Şoray Hatice Çarpar Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 15:25:40. #1.14#
title