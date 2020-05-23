Sokağa çıkamayanların ekmekleri Kızılay'dan
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Sokağa çıkamayanların ekmekleri Kızılay'dan

Sokağa çıkamayanların ekmekleri Kızılay'dan Kızılay ücretsiz ekmek dağıttı Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şubesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara kapı kapı ekmek dağıttı.

23.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:09

Sokağa çıkamayanların ekmekleri Kızılay'dan

Kızılay ücretsiz ekmek dağıttı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şubesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara kapı kapı ekmek dağıttı.

Afyonkarahisar'da her zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Kızılay, yeni tip Korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün evlerinden çıkamayacak vatandaşların da imdadına yetişiyor. Vefa Destek Gurubu'nda bulunun Kızılay ekibi, Fakıpaşa mahallesinde megafonla duyurunun ardından ekmek ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaçları kadar ekmek dağıtımı yaptı.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar ve beraberindeki gönüllü ekipler mahallelerde sokak sokak gezerek ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıttı. Okyar, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza 4 gün boyunca ekmek dağıtacaklarını söyledi. Dağıtım hakkında bilgiler veren Okyar, "Kızılay Afyonkarahisar şubesi olarak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahallerde ekmek dağıtıyoruz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve YÜNTAŞ'ın Kızılay şubemize hibe ettikleri ekmekleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Kızılay Afyonkarahisar ailesi olarak ramazan ayı boyunca 2 bin aileye 400 TL nakdi yardımda bulunduk. Anlaşmalı mağazalarımızda 378 çocuğa bayramlık aldık. 3 bin aileye gıda yardımında bulunduk. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sokağa çıkamayanların ekmekleri Kızılay'dan

Kaynak: İHA

Manşet

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