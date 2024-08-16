17 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 17 Ağustos 1999'da yaşananlar!

17 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 17 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz...

OLAYLAR

1907 - II. Abdülhamid, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi.

1915 - Çanakkale Savaşları'nda, Kireçtepe muharebesi kazanıldı.

1922 - Büyük Taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa, gece gizlice cepheye hareket etti.

1945 - Endonezya, Hollanda'dan bağımsızlığını ilan etti.

1949 - Erzurum, Bingöl ve ilçesi Karlıova'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 450 kişi öldü, 1.500'ü aşkın ev yıkıldı.

1952 - Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi'nde ortak tatbikata başladılar.

1967 - İzmir Aliağa Rafinerisi'nin temeli, Başbakan Süleyman Demirel tarafından atıldı.

1969 - ABD'deki Camille tayfununda 248 kişi öldü.

1969 - Türkiye Sağır ve Dilsizler Kraliçesi Sevil Tez, Belgrad'ta yapılan güzellik yarışmasında dünya birincisi seçildi.

1974 - Türk Birlikleri; Karpaz Yarımadası'nı, gerilla saldırıları düzenleyen Rum askerlerinden arındırdı. Son olarak, ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek Yeşilırmak Bölgesi'nde mahsur kalan Türkleri kurtardı.

1975 - Bir Filistin Kurtuluş Örgütü heyeti, destek sağlamak ve büro açmak için Ankara'ya geldi.

1976 - Sivas'ta demir çelik tesisleri kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1978 - İran'da Şah Rejimi'ne karşı iç savaş başlatıldı.

1983 - Millî Güvenlik Konseyi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kuruluşunu onayladı. Böylece, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) özerkliğine son verildi.

1987 - Steffi Graf, Dünya Tenis Birliği 'Kadınlar Sıralaması'nda, Martina Navratilova'yı geride bırakarak birinciliğe yerleşti. Graf, bu başarıyı kazandığında henüz 18 yaşındaydı ve 1987'de, içinde 'Fransa Açık'ın bulunduğu 8 turnuva kazanmıştı.

1988 - Ziya-ül Hak düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.

1990 - İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı.

1996 - Etiyopya Birlikleri, Somalili 232 Müslümanı öldürdü.

1996 - Rusya ile Çeçenistan arasında resmî olarak ateşkes antlaşması imzalandı.

1998 - Alaattin Çakıcı, Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.

1999 - Kocaeli-Gölcük merkezli 7.8 büyüklüğündeki Marmara depreminde, resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. Depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve işyeri sayısı 245 bini aştı.

2000 - Picasso'nun, The Portre of Young Women isimli kayıp tablosu Şanlıurfa'da ele geçirildi. Daha önce de Picasso'ya ait La fermiere tablosu İzmir'de ve Dora Maar tablosu da Selçuk'ta ele geçirilmişti.

2004 - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Büyükelçi Yiğit Alpogan atandı. Alpogan, MGK'nun ilk sivil Genel Sekreteri oldu.

2017 - Barselona'da bir minibüsün yayaları ezdiği saldırıda 13 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1601 - Pierre de Fermat, Fransız hukukçu ve matematikçi (ö. 1665)

1603 - Lennart Torstensson, Ortala Kontu ve Virestad Baronu. İsveçli bir Mareşal ve askeri mühendisti (ö. 1651)

1629 - III. Jan Sobieski, Lehistan (Polonya) Kralı (ö. 1696)

1786 - Davy Crockett, Amerikalı halk kahramanı, politikacı ve asker (ö. 1836)

1798 - Thomas Hodgkin, İngiliz doktor (ö. 1866)

1801 - Fredrika Bremer, İsveçli yazar ve feminist (ö. 1865)

1864 - Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türk yazar (ö. 1944)

1882 - Samuel Goldwyn, Polonyalı film yapımcısı (ö. 1974)

1893 - Mae West, Amerikalı sinema oyuncusu ve yazar (ö. 1980)

1909 - Cahit Uçuk, Türk hikâye ve roman yazarı (Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından) (ö. 2004)

1911 - Mikhail Botvinnik, Sovyet Dünya Satranç Şampiyonu (ö. 1995)

1929 - Gary Powers, Amerikalı pilot (Sovyet toprakları üzerinde düşürülen U-2 casus uçağının pilotu) (ö. 1977)

1930 - Ted Hughes, İngiliz yazar, şair ve çocuk edebiyatçısı (ö. 1998)

1932 - Jean-Jacques Sempé, Bordeaux, Fransız karikatürist, çizer

1932 - V. S. Naipaul, Trinidad ve Tobago asıllı Britanyalı yazardır ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2018)

1934 - Aka Gündüz Kutbay, Türk ney ustası (ö. 1979)

1936 - Margaret Hamilton, Amerikalı bilgisayar bilimci, sistem mühendisi ve iş insanı

1936 - Seamus Mallon, Kuzey İrlandalı Gal futbolu oyuncusu ve siyasetçi (ö. 2020)

1941 - Lothar Bisky, Alman politikacı (ö. 2013)

1941 - Ferdi Özbeğen, Türk piyanist ve şarkıcı (ö. 2013)

1942 - Müslüm Magomayev, Azeri opera şarkıcısı (ö. 2008)

1943 - Robert de Niro, Amerikalı oyuncu

1944 - Larry Ellison, Amerikalı iş adamı ve Oracle'ın kurucusu

1946 - Martha Coolidge, Amerikalı film yönetmeni

1946 - Patrick Manning, Trinidad ve Tobagolu siyasetçi (ö. 2016)

1947 - Muhammed Abdülaziz, Batı Sahralı siyasetçi (ö. 2016)

1949 - Julian Fellowes, İngiliz aktör, roman yazarı, film yönetmeni ve senaryo yazarı

1951 - Richard Hunt, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 1992)

1952 - Nelson Piquet, Brezilyalı Formula 1 pilotu

1953 - Herta Müller, Romanya doğumlu roman yazarı ve şair

1954 - Hamdi Akın, Türk iş adamı

1954 - Eric Johnson, Amerikalı rock gitarist

1958 - Belinda Carlisle, Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı, besteci ve yazar

1959 - Jonathan Franzen, Amerikalı yazar

1960 - Stephan Eicher, İsviçreli şarkıcı

1960 - Sean Penn, Amerikalı oyuncu

1968 - Helen McCrory, İngiliz oyuncu (ö. 2021)

1968 - Anja Fichtel, Alman eskrimci

1968 - Andriy Kuzmenko, Ukraynalı şarkıcı (ö. 2015)

1969 - Donnie Wahlberg, Amerikalı oyuncu

1970 - Andrus Kivirähk, Eston yazar

1971 - Uhm Jung-hwa, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

1973 - Ayşegül Ünsal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1976 - Olena Krasovska, Ukraynalı atlet

1977 - William Gallas, Fransız eski futbolcu

1977 - Thierry Henry, Fransız futbolcu

1977 - Tarja Turunen, Fin soprano

1978 - Sagopa Kajmer, Türk rap müzisyeni

1980 - Daniel Güiza, İspanyol futbolcu

1980 - Jan Kromkamp, Hollandalı millî futbolcu

1982 - Melissa Anderson, Amerikalı kadın güreşçi ve menajer

1982 - Phil Jagielka, İngiliz millî futbolcu

1982 - Mark Salling, Amerikalı oyuncu ve müzisyen (ö. 2018)

1984 - Daniel Brown, Amerikalı basketbolcu

1984 - Oksana Domnina, Rus buz patenci

1986 - Rudy Gay, Profesyonel Amerikalı basketbolcu

1988 - Cihatçı John, IŞİD'li cellat (ö. 2015)

1988 - Erika Toda, Japon oyuncu

1989 - Farah Zeynep Abdullah, Türk oyuncu

1990 - Rachel Hurd-Wood, İngiliz oyuncu

1992 - Paige, İngiliz profesyonel güreşçi

1993 - Ederson, Brezilyalı millî futbolcu

1993 - Diyorbek Urozboev, Özbek judocu

1994 - Vladimir Maslennikov, Rus atıcı

1995 - Gracie Gold, Amerikalı buz patenci

2000 - Lil Pump, Amerikalı rapçi ve söz yazarı

ÖLÜMLER

1304 - Go-Fukakusa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 89. imparatoru (d. 1243)

1324 - İrini, III. Andronikos'un ilk eşi ve Bizans İmparatoriçesi ancak kocası tek başına imparator olmadan önce ölmüştür (d. 1293)

1474 - Veli Mahmud Paşa, Osmanlı Sadrazamı ve devlet adamı (d. 1420)

1676 - Jakob von Grimmelshausen, Alman yazar (d. 1621)

1786 - II. Friedrich, Prusya Kralı (d. 1712)

1834 - Hüseyin Kaptan Gradaşçeviç, Bosnalı komutan (d. 1802)

1838 - Lorenzo Da Ponte, Venedikli opera yazarı ve şair (d. 1749)

1850 - José de San Martín, Güney Amerikalı devrimci (d. 1778)

1896 - Mary Abigail Dodge, Amerikalı denemeci ve yayıncı (kadınların erkeklerden bağımsızlığını savunan) (d. 1833)

1900 - Raimundo Andueza Palacio, Venezuelalı avukat, gazeteci ve politikacı (d. 1846)

1908 - Radoje Domanovic, Sırp yazar, gazeteci ve öğretmen (d. 1873)

1918 - Moisei Uritski, Rus Bolşevik lider (d. 1873)

1935 - Charlotte Perkins Gilman, Amerikalı yazar, kadın hareketi öncüsü ve feminist teorisyen (d. 1860)

1944 - Diamando Kumbaki, Yunan partizan ve aktivist (II. Dünya Savaşı sırasında Mihver Devletleri'ne karşı savaşan Yunan Direnişi partizanı) (d. 1926)

1955 - Fernand Léger, Fransız heykeltıraş (d. 1881)

1959 - Ernst Jaeckh, Alman yazar ve akademisyen (d. 1875)

1966 - Ken Miles, İngiliz spor otomobil yarış mühendisi ve sürücüsü (d. 1918)

1968 - Necmettin Halil Onan, Türk şair (d. 1902)

1969 - Ludwig Mies van der Rohe, Alman mimar (d. 1886)

1969 - Otto Stern, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1888)

1971 - Wilhelm List, Almanya'nın subayı ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmareşal'i (d. 1880)

1973 - Conrad Aiken, Amerikalı şair, öykü yazarı, romancı ve eleştirmen (d. 1889)

1978 - Ahmet Kireççi, Türk güreşçi (1948 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu) (d. 1914)

1979 - Vivian Vance, Amerikalı aktris ve şarkıcı (d. 1909)

1983 - Ira Gershwin, Amerikalı şarkı sözü yazarı (d. 1896)

1987 - Clarence Brown, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1890)

1987 - Rudolf Hess, Alman siyasetçi ve Adolf Hitler'in NSDAP'deki Vekili (d. 1894)

1988 - Muhammed Ziya ül Hak, Pakistan'ın 6. Başkanı (d. 1924)

1998 - Wladyslaw Komar, Polonyalı gülle atıcı (d. 1940)

1998 - Tadeusz Slusarski, Polonyalı sırıkla atlayıcı (d. 1950)

1999 - Ziya Taşkent, Türk bestekâr ve ses sanatçısı (d. 1932)

2010 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (d. 1928)

2015 - Yvonne Craig, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2016 - Arthur Hiller, Kanadalı televizyon ve film yönetmeni (d. 1923)

2017 - Sonny Landham, Amerikalı ünlü oyuncu, dublör ve siyasetçi (d. 1941)

2017 - Paulo Silvino, Brezilyalı komedyen, Tv sunucusu, besteci ve aktör (d. 1939)

2017 - Fedva Süleyman, Suriyeli oyuncu, dublaj sanatçısı ve aktivist (d. 1970)

2018 - Leonard Boswell, Amerikalı siyasetçi (d. 1934)

2018 - Ezzatolah Entezami, İranlı oyuncu (d. 1924)

2019 - Cedric Benson, Amerikan futbolu oyuncusu (d. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. 1982)

2019 - Jacques Diouf, Senegalli diplomat ve siyasetçi (d. 1938)

2019 - José Martínez Suárez, Arjantinli senarist ve film yapımcısı (d. 1925)

2020 - Elsimar Coutinho, Brezilyalı bilim adamı, profesör, jinekolog ve televizyoncu (d. 1930)

2020 - Chaim Dov Keller, Haredi haham, Talmudik bilim adamı (d. 1930)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

17 Ağustos Depremi Anma Günü