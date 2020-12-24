SMS yoluyla HES kodu alma nasıl yapılır? Pasaportla HES kodu alma nasıl yapılır? Akıllı bilet HES kodu tanımlama nedir?

Koronavirüs pandemisine karşı ülkemizde alınan en önemli tedbirler arasında yer alan HES kodu kullanımı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. SMS yoluyla HES kodu alma nasıl yapılır? Pasaportla HES kodu alma nasıl yapılır? Akıllı bilet HES kodu tanımlama nedir? HES kodu nasıl alınır? HES açılımı nedir?

HES kodu alma ekranı milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen bu uygulama sayesinde kişilerin Covid-19 risk takibi yapılırken belirli alanlara giriş yaparken bu kod zorunlu kılınıyor. SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabilen kodla alakalı olarak detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama nasıl yapılır? HES'in açılımı nedir? HES kodu ücretli mi oluyor?

HES AÇILIMI NEDİR?

HES "Hayat Eve Sığar" demektir.

HES KODU NEDİR?

Sağlık bakanlığının hayatevesığar.com'da yapılan açıklamada kod için 'Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.' denmektedir.

HES KODU ALMAK ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?

HES kodu almak tamamen ücretsizdir. HES kodu almak için 3 farklı yöntem mevcut.

SMS YOLUYLA HES KODU ALMA NASIL YAPILIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HES KODU E-DEVLET İLE NASIL ALINIR?

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

HES KODU E-DEVLETSİZ NASIL ALINIR?

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES kodu almak için buraya tıklayınız.

HAYAT EVE SIĞAR KODU NASIL ALINIR?

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES uygulamasını AppStore'dan indirmek için tıklayın.

HES uygulamasını Google Play'den indirmek için tıklayın.

HAYAT EVE SIĞAR WEB SİTESİ

TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' ve 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu iki ayrı genelge gönderdi. 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak." denildi.

Açıklamada, "Entegrasyon ile Covid­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HES kodu sorgulaması, müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek. Sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek.

"HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek" Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınacak.