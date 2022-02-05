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Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Demirören Haber Ajansı, Nursima Özonur - Politika
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Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında gerçekleştirilen toplantıların ardından basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığına ilişkin açıklamasını, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldiği Kızılcahamam'taki toplantıda öğrenen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım, geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim" dedi. Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini iletti.

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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kızılcahamam, Koronavirüs, Politika, Haber

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