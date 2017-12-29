Siyasette Başarıyı Yakalayan Sporcular

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın yeni devlet başkanı seçilen eski futbol yıldızı George Weah, siyasete gözünü diken ilk sporcu değil.



Halkın önünde olmaları, belki de rekabetçi ruhları sayesinde çok sayıda sporcu siyaset arenasında kendilerine yer açmayı denedi. Birçoğu Weah gibi siyasetin en üst kademesine yükselemedi belki ama önemli izler bıraktı.



George Weah'ın yoksul bir mahallede top koşturarak başladığı kariyeri onu Avrupa'nın en iyi futbol kulüplerine kadar taşıdı.



AC Milan, Chelsea ve Paris St-Germain'in de aralarında bulunduğu çok sayıda takımın yıldızı olan Weah, daha sonra siyasete gözünü dikti.



Başarısız birkaç denemeden sonraysa, 2014'te senato üyesi seçildi. Weah şimdi de devlet başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.



Peki siyasette başarılı olabilmiş dünyadaki diğer sporcular kimler?



Imran Khan: Kriketten siyasete







Akla ilk gelen isimlerden biri, Pakistanlı siyasetçi Imran Khan.



1976 ve 1992 yılları arasında Pakistan'ın milli kriket takımının yıldızlarından olan Khan, 1992'de ülkenin Dünya Kupası almasını sağlayan sporculardandı.



Ülkenin önde gelen hayırseverlerinden birine dönüşen Khan, 1996'da da kendi siyasi partisini kurdu. 2002'de de Meclis'te koltuk kazandı. 2013 seçimlerinde parti, ana muhalefet partisi olarak önemli bir siyasi güce dönüştü.



Jesse Ventura: Ünlü güreşçinin valiliğe yükselişi



En bilinen örneklerden bir diğeri, ABD'li siyasetçi Jesse Ventura.



Aynı zamanda Vietnam Savaşı gazisi olan Ventura, 1970'li ve 1980'li yıllarda güreşçi ve yorumcu olarak ün kazandı.



1998'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçileri geride bırakarak Minnesota Valisi seçildiğinde, ülkede şok etkisi yarattı.



Arnold Schwarzenegger: Terminatör, vali oldu









Terminatör filmiyle tarihe geçen ABD'li sinema oyuncusu, ilk başta memleketi Avusturya'da vücut geliştirme kariyerinde büyük başarı yakalamış, onlarca uluslararası ödül kazanmıştı.



Aksiyon filmleriyle devam eden kariyerinin ardından 2003 ve 2011 yılları arasında Kaliforniya Valisi olarak görev yaptı.



ABD'deki örnekler Schwarzenegger'le sınırlı değil.









1960'lı yıllarda Amerikan futbolunda fırtınalar estiren Jack Kemp, uzun yıllar eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un kabinesinde yer aldı. Cumhuriyetçi Kemp, ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen 18 yıl sonrası muhafazakar kahramanlardan biri olarak sayıldı.



Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı için yarışsa da başarılı olamadı.



Brezilya: Futbol sahalarından siyasete Brezilya'da top koşturan çok sayıda futbolcu, siyasete atıldı. Brezilyalı milli futbolcu Romario, en ünlülerinden biri.



FIFA'nın 1994'te Yılın Futbolcusu seçtiği Romario, daha sonra "kötü çocuk" imajını kazandı. Brezilya Milli takımı ve Barcelona'nın eski yıldızı, çocuklarına nafaka ödemediği için ülkesinde tutuklandı.



Biri Down sendromlu altı çocuğu olan Romario, engelliler için sosyal kampanyalar yürüttü. Bu yıl Brezilya Sosyalist Partisi'nden milletvekili seçildi.









1982 ve 1986 Dünya Kupaları'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan eski futbolcu Socrates, aynı zamanda tıp mezunu olduğu için "Doktor" lakabıyla biliniyordu.



Siyasi görüşleri konusunda da sesini duyuran bir isimdi. Socrates seçimlerde yarışmadı ama askeri yönetime karşı çıkan siyasi hareket Corinthians Demokrasi Hareketi'nin kurucuları arasında yer alarak siyaset tarihine adını yazdırdı.



Atletizmden yükselen isimler



Siyasette kendini gösteren sporcular arasında atletler de var. Aralarından bazıları da kadınlar.



İngiltere'de eski atlet ve Muhafazakar siyasetçi Sebastian Coe, Lordlar Kamarası'nda yıllarını geçirdi.



'Gezegenin en hızlı beyaz adamı' olarak adlandırılan Menzies Campbell da, bir dönem Liberal Demokratlara liderlik etti.



İngiliz kadın atlet Tanni Grey-Thompson, paralimpik olimpiyatlarında hem 16 madalya kazanarak spor dünyasının önde gelen isimlerinden oldu, hem de engelliler için kampanya yürüterek 2010'de Lordlar Kamarası'na girdi.



Meksikalı atlet Ana Gabriela Guevara ile 2012 Boston Maratonu birincisi Kenyalı atlet Wesley Korir, senato ya da parlamento üyesi olan diğer isimler.









Boks şampiyonu siyasetçiler



Filipinli boks şampiyonu Manny Pacquiao, senato üyesi oldu.



Ukrayna'nın üç kez ağır sıklet şampiyonu olan ünlü ismi Vitali Klitschko ise, şimdi Kiev Valisi.