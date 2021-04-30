Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada
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Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada

Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada
İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğeni Arda Erdabak, gece hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken tartıştığı magandaların hedefi oldu.

Esenyurt'ta siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğeni Arda Erdabak, gece hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken tartıştığı magandaların hedefi oldu. Yol verme kavgasında iki kişinin saldırına uğrayan Arda Erdabak beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, dün gece Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner hekim olan yeğeni Arda Erdabak, rahatsızlanan bir köpeği tedavi etmek için aracıyla seyir halinde ilerlediği esnada başka bir otomobilde bulunan iki kişiyle sözlü tartışmaya girdi. Tartışma trafik ışıklarına gelindiği esnada kavgaya dönüştü. Araçtan inen iki kişi, genç veterinere saldırdı. Yanında arkadaşı bulunan Erdabak, trafik magandalarının hedefi oldu. Kafasına defalarca yumruk darbesi alan genç veteriner yere yığıldı. Kanlar içinde yere yığılan veterineri gören magandalar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Erdabak'ın yanında bulunan arkadaşı telefonla sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Erdabak'ın beyin kanaması geçirdiği ve burnunun kırıldığı tespit edildi. Arda Erdabak'ın anne ve babasını da küçük yaşta trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganları tespit etti. İki saldırgan kısa sürede yakalanarak karakola getirildi. İşlemleri devam eden saldırganların adliyeye sevk edilmesi beklenirken, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİYASETÇİ UFUK URAS FECİ OLAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Olayı sosyal medya hesabından duyuran siyasetçi Ufuk Uras, "Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 1'de aracıyla giderken trafik magandaları niye önüme geçtin diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Saldırganlar yakalanmış, destek veren herkese çok teşekkür ederim, umarım Arda'dan da sevindirici haberleri alırız. Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.

(Erdal Can İçelli - Murat Delice/İHA)

Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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