Siyaset Bilimci Prof. Dr. Şahin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret

MTTB Malatya İl Başkanlığının daveti üzerine Malatya'ya gelen Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İçişleri Bakanlığı'nın projesi kapsamında MTTB Malatya İl Başkanlığının davetiyle Malatya'ya gelen Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin'i makamında ağırladı. Ziyarette MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç'ta yer aldı.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin'i Malatya'da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Başkan Gürkan, Prof. Dr. Şahin'e Malatya ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Gürkan, " MTTB Malatya İl Başkanlığının yapmış olduğu etkinlik kapsamında Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin Malatya'mızı ziyaret ettiler. Malatya hem Türk tarihi açısından, hem insanlık tarihi açısından, hem de İslam tarihi açısından önemli bir merkezdir. Böyle önemli bir merkezde oturduğunuz zaman vebali bir sorumlulukta taşıyorsunuz. Tarihtekiler medeniyet destanı, kahramanlık destanı, ilim irfan destanları yazmış. Bizlerde buraya hizmet yapmakla mükellefiz. Bunun vebali sorumluluğu içerisinde Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şuanda Malatya'da hizmetlerin çok ötesinde bizim önemsediğimiz huzur kenti olmaktır. Her görüşteki, her düşüncedeki insanın ben Malatya Büyükşehir Belediyesi fotoğrafının içerisindeyim diye söyleyip hissetmesi önemlidir. Bunun göstergesi olarak da bizim bütün kararlarımız geçmiş Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreci içerisinde de oy birliği ile geçmiştir. Buda Malatya'da birliğin beraberliğin en güzel şekilde temayüz ettiğinin göstergesidir. Birlik ve beraberlik olunca da her konuda işler devam etmektedir. Malatya'nın her noktası şantiye halindedir. Dolayısıyla yaptığımız hizmetler Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamak içindir" dedi.

PROF. DR. ŞAHİN, " KENT MÜZESİNİ FIRSAT BULDUKÇA ANLATACAĞIM"

Malatya'ya ikinci kez geldiğini ve gezme fırsatı bulduğunu söyleyen Prof. Dr Şahin, özellikle Kent Müzesi'ne hayran kaldığını ifade etti. Prof. Dr. Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı görmekten, ziyaret etmekten dolayı çok mutlu oldum. Malatya'ya ikinci gelişim. İlk geldiğimde sadece programa katılıp gitmiştim. Bu gelişimde gezme fırsatım oldu. Özellikle belirtmek istiyorum Malatya denilince aklımıza ünlü insanları geliyor. Turgut Özal, İsmet İnönü ve diğer ünlü isimler geliyor. Birde Malatya Kayısısı geliyordu ama bunun dışına şahsımı çıkaran bir Kent Müzesi oldu. Malatya'dan ayrıldıktan sonra fırsat buldukça bunu da anlatmak istiyorum. O kadar güzel hazırlanmış ki butik bir müze. Kent Müzesinde Malatya'nın tarihini ve yaşantısını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kent Müzesinde tarih ve modern dönem birleşmiş. Nezih ve çok iyi dizayn edilmiş bir müze. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyorum ellerine sağlık diyorum. Biz kendi alanımızda uzman oluyoruz. İllere gidince öğrenci oluyoruz. Bu konuda biz Malatya'da öğrenciyiz. Kendi alanımızda konuşuyoruz ama yereli görerek de öğreniyoruz bizim için bir fırsat oluyor. Malatya'da bulunmakta benim için bir fırsat oldu" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Habermetre