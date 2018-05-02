Siyah Kuğu Bodrum'u Ayağa Kaldırdı

Türkiye'de cinsi bulunmayan siyah renkli kuğu Bodrum'u ayağa kaldırdı. Son olarak Bitez sahilinde görülen ve her yerde didik didik aranan kuğunun yakalandığı ihbarı üzerine Bodrum AKUT ekibi bölgeye giderek inceleme yaptı.

Geçtiğimiz gün Bitez sahilinde görülen siyah kuğuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'de cinsi bulunmayan, Yeni Zelanda'da nesli tükenen kuğu, sadece Avustralya'nın güney kısmında az sayıda bulunuyor. Siyah kuğu, son olarak Ege Denizi kıyı şeridinde Bitez sahilinde görülmüştü.

Bugün vatandaşların ihbarı üzerine siyah kuğunun alçaktan uçtuğu sırada bir minibüse çarparak sersemlediği ve bunu fırsat bilen mahalle sakinlerinin büyük bir koliye siyah kuğuyu koyduğu iddia edildi. Arif Çapkın isimli vatandaşa verilen kuğuyu merak eden mahalle sakinlerinin kolinin ağzını açması ile birlikte kuğunun tekrar kaçtığı öğrenildi. Bu durumu ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi Milas Şefliği ile AKUT ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye giderek araştırma başlattı.

Kuğuyu alan Arif Çapkın, büyük bir kuş gördüklerini ifade ederek, "Akşam büyük bir kuş yolun ortasında duruyordu. Yakalamak istedik, uçup 100 metre ileriye gitti. Bir koli bulup içerisine koyup benim marketime getirdi. Başka bir arkadaş koliyi açıp içerisine bakınca kuş uçup gitti" dedi.

Öte yandan; siyah kuğu halen aranıyor. - MUĞLA