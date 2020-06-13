Sivil toplum temsilcilerinden MHP'ye ziyaret
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Sivil toplum temsilcilerinden MHP'ye ziyaret

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı' ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sivil toplum temsilcilerinden MHP'ye ziyaret
13.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:04

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı' ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, "Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir bayrak değişimi oldu. Mesut bey de daha öne kendilerini tanıdığımız, memlekete önemli hizmetlerde bulunmuş biri olarak bu görevde bulunmasından dolayı çek sevinçliyiz. Siyaset çok uzun soluklu bir maraton. Muhakkak ki emin adımlarla, güvenle ve Malatya'ya hizmet konusunda endişemiz ve korkumuz yoktur. Kendilerine ve yönetimine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendilerini ve yönetimini ilk günlerde ziyaret edecektik ancak bilindiği gibi 2020 yılının başından bu yana, bir takım doğal afetler ve Pandemi krizi ile karşı karşıya kaldık. Bir takım stratejik kararlarla bu durumu aşmış olacağız. Sayın Başkanımıza ve Milletvekilimize yaptığımız işlerle ilgili bilgiler veriyoruz. Yaptığımız işlerin hangi aşamada olduğunu, hangi problemlerle karşı karşıya olduğumuzu ifade edip, kendilerinden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı ve yönetimi olarak Malatya'da 2 yıldır görev yaptıklarını hatırlatan Özcan, "2018 yılının nisan ayında bir görev değişikliği yaşandı. Biz de bu göreve geldiğimiz andan itibaren özellikle Malatya ekonomisinin en önemli aktörü olan, kayısı ile ilgili birikmiş ve ileride oluşacak bütün problemleri birer birer masaya yatırarak kısa, orta ve uzun vadede çözümler üreterek gayretle çalışıyoruz" dedi.

Kayısı için tahmini rekolte açıklanması konusuna da temas eden Özcan, "Hasat dönemimiz başladı. Son günlerde özellikle rekolte çalışmaları ile ilgili kamuoyunda bir takım bilgiler dolaşıyor. Dün itibariyle Malatya Tarım il Müdürlüğünün, Sayın Valimizle yaptığı görüşmeden hemen sonra yapılan rekolte çalışmalarını kamuoyuyla paylaştık. Bunu tekrar buradan ifade edeyim. Malatya'da yaş ve kuru kayısı tahmini rekolte belirleme yetkisi Tarım İl Müdürlüğündedir. Kamuoyunu manipüle etmeye çalışan ve yanlış bilgilendirmeye çalışan arkadaşlara buradan bunu ifade etmek zorundayım. Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası sadece bu kurulda birer üye, temsilci bulundurmaktadır. Toplam 10 kişiden oluşan heyetin bir aylık çalışmasıyla ortaya çıkan bir sonuçtur. 30 yıldır Malatya'da tahmini rekolte tespit çalışmalarını Malatya Tarım İl Müdürlüğü yapmaktadır. Tarım il Müdürlüğünün paylaştığı rekolte bir komisyon çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Kamuoyunda sanki Malatya Ticaret Borsası'nın yapmış olduğu bir çalışma ile ortaya çıktığı ifade edilse de bu doğru bir ifade değildir" ifadelerini kullandı.

"MHP Malatya il Başkanımız hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz"

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce de konuşmasında, "Covid-19 sürecinden dolayı karşılıklı ziyaretler iptal edilmişti. Örnek teşkil etmemiz için sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyordu. MHP Malatya il Başkanımıza bugün hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. MHP'nin yeni yönetiminin Malatya için güzel şeyler yapacağına eminiz. Bizler de her olumlu adımları için her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Partinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Malatya için Başkanımızın da bir kazanç ve bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı ise, "Geçtiğimiz aylarda Bayrak değişimi, gerçekleşti Covid 19 salgını nedeniyle ziyaretler karşılıklı olarak iptal edilmişti. Tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de Korona virüs nedeniyle bazı önemler alındı, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu geldi. Kendi sağlığımız ve ailemiz için bu kurallara uymamız gerekiyordu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan Başkanımız ziyaret etmek istedi ama virüs nedeniyle ziyaret gerçekleşmedi. Nasip bugüneymiş. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. MTB Başkanımız Özcan görev geldiği günden itibaren çalışmaları takdir toplamıştır. Malatya Kayısımıza verdiği önem ve değerin farkındayız. kamuoyunda Borsa'da beklentiler fazladır. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce Bizleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya'mız için gece gündüz demeden çalışan Başkanımız İnce'nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Malatya'nın değeri olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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