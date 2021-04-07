Sivil toplum kuruluşlarından vefa ödülü
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Sivil toplum kuruluşlarından vefa ödülü

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Sivil toplum kuruluşlarından vefa ödülü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) tarafından Vefa Ödülü'ne layık görüldü.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) tarafından Vefa Ödülü'ne layık görüldü. ASTOP çatısı altındaki 16 derneğin vefa ödülünü takdim eden GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, "Geçen 2 yıllık sürede Ankaralının aklına gelmeyen işler yaptınız. Kalben herkesin duasını aldınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te hayata geçirdiği projeler başta olmak üzere şeffaf belediyecilik anlayışı nedeniyle Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTOP) tarafından Vefa Ödülü'ne layık görüldü.

ASTOP'un her yıl yaptığı çalışmalar nedeniyle vefa gösterilmesi gerektiğine inandığı iş, siyaset, bilim ve sanat dünyasından insanlara verdiği Vefa Ödülü'nü Yavaş'a, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu ve beraberindeki heyet takdim etti.

Allıoğlu: "Ankaralının aklına gelmeyen işler yaptınız"

ASTOP Vefa Ödülü'nü Başkan Yavaş'a vermekten mutluluk duyduklarını belirten Nezih Allıoğlu, "Geçen 2 yıllık sürede Ankaralının aklına gelmeyen işler yaptınız. Biz bunları öğrendiğimizde 'Vay be' dedik. Salgın döneminde terzilere, restoranlara olan destekler Bunlar aslında bir sosyal devletin yapması gereken şeylerdi ama siz bir belediye olarak yaptınız. Size oy veren, vermeyen herkesin çok ciddi teşekkürünü aldınız. Kalben herkesin duasını aldınız" dedi.

Pandemi nedeniyle ödül takdimine video konferans yöntemiyle katılan ASTOP Başkanı Veli Sarıtoprak ise, "Başarılarınızı çok yakından takip ediyor ve izliyorum. Gurur duyuyorum. Türk kamuoyuna şeffaf belediyeciliği gösteriyorsunuz. Açık, net, dürüst... Ankara'daki tüm sivil toplum kuruluşları yanınızda Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

"Arkamızdan dua etsinler, adımız iyi anılsın yeter"

ASTOP Başkanı Veli Sarıtoprak ve GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu'na ödül için teşekkür eden Yavaş, "Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bir beklentimiz de yok. Arkamızdan dua etseler yeter. Güzel hizmet etti dense, adımız iyi anılsa bizim için en büyük şeref o" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Empati duyuyorsanız, karşınızdakinin neler hissettiğini, neler beklediğini eğer içinizde duyuyorsanız iş çok kolay. Ben samimi olarak söylüyorum. Keçiören'de, Yenimahalle'de bir tane haneyi su bastı dendiği zaman benim içim gidiyor. Benim evimi basmış gibi rahatsız oluyorum."

"Kendi teknokentimizi kuruyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yakında hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle bilişim konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bilişimle Ankara'nın ekonomisini, sanayisini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ulus'taki o kullanılmayan binanın üst katını, 100 odalı start-up merkezi yapıyoruz. Keçiören'deki bitti ve yakında açılacak. İş birliği içinde olduğumuz üniversiteler var. Bunları sanayiciyle tüccarla birleştireceğiz. Kendi teknokentimizi kuruyoruz Dikmen Vadisi'nde ve Çayyolu'nda da yapacağız, projesi hazırlanacak. Arkasından Gölbaşı'na planlıyoruz. Bunları sanayiciyle tüccarla buluşturacağız. Bu konuda iyi bir ekibimiz var. Ayrıca Hayvanat Bahçesi projemizde de bilişimin büyük payı var. Aslanlara, kaplanlara, balıklara elinizi uzattığınız zaman size hamle yapacak." - ANKARA

Sivil toplum kuruluşlarından vefa ödülü
Sivil toplum kuruluşlarından vefa ödülü
Sivil toplum kuruluşlarından vefa ödülü
Sivil toplum kuruluşlarından vefa ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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