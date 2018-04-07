Siverek AK Parti Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Siverek Kadın Kolları ilçe kongresinde mevcut Başkan Ayşe Çakmak yeniden başkanlığa seçildi.

İlçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde yapılan kongre saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve divan heyetinin seçilmesiyle başladı.

Divan üyeleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kongre için yolladıkları mesajları okudu, mesajlar katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Kongre de bir konuşma yapan Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 'Yeniden İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Ayşe Çakmak ve yönetim kurulunu' tebrik ederek,"Bizim hiçbir zaman bir makama oturalım ve o makamı bırakmayalım gibi bir derdimiz olmadı, hele hele bir üst makama sıçramak için hiç kimseye vefasızlık yapmadık. Birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışanlardan olmadık. Maalesef içimizde ki bazı arkadaşlar zaman zaman böyle peydah oldu, kadınlar arasında çok az oldu, çok şükür kadınlarımız içinde böyle bir duygu yok. Maalesef erkekler kadınlar oranınca çok ihtiraslı oluyor. Makam ve mevki işin içine girdiğinde bakıyoruz ki ne yapacağını edata şaşır bir vaziyet alıyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı dünya lideri yapan, her yerde seviliyor yapan şey, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vefa örnekleridir. O kendine vefalı olmayı şiar edinmiştir. Bizim de her yerde bu vefayı gözetmemiz gerek. Maalesef siyasete girdiğimiz günden beri çok vefasızlıklarla karşılaştık. Ama bir gün o vefasızların da bir gün ecri olacaktır. Birilerinin elinden tutarsınız, gayret edersiniz, onun için risk göze alırsınız ama gün gelir bir makam uğruna, üç kuruşluk dünya rahatı uğruna sizi unutur, sizi görmez, sizden kopar ve oda yetmiyormuş gibi sizin aleyhiniz de faaliyet gösterir. Hiç önemli değil, biz bu işlerin farkında değiliz diye bilmesin kimse ama biz aldığımız İslami terbiye gereği susmak zorundayız. Allah onların oyunlarını bozacaktır. Biz onlar gibi olmayacağız, siz de onlar gibi olmayacaksınız inşallah, eğer vefadan bir milim uzaklaşırsak, işte Allah o zaman bizi kahr eder ve bu dava da hiçbir zaman bizi başarılı kılmaz" diye konuştu

Kongre de yapılan konuşmalar sonrasında, tek liste halinde seçime gidildi ve eski İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çakmak yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

Kadın kolları kongresine Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkanları, İl yönetimi, İlçe Başkanı İlhan Çelik ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katılırken, Siverek Belediye Başkanı veya herhangi bir temsilcinin katılmaması dikkat çekti. - ŞANLIURFA