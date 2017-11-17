Sivas Yerli Otomobilin Sivas'ta Üretilmesi İçin İmza Kampanyası

Yerli otomobilin Sivas'ta üretilebilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan imza kampanyası yoğun ilgi görüyor. Gazete Sivasspor isimli sosyal medya sayfası tarafından yerli otomobilin Sivas'ta üretilebilmesi için online olarak imza kampanyası başlatıldı. Başlatılan imza kampanyası kısa sürede büyük ilgi görürken yerli otomobilin neden Sivas'ta üretilmesi gerektiği konularında da bilgi verildi.



Sayfa yöneticilerinden 28 yaşındaki Ramazan Yıldırım, başlatılan imza kampanyasının kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü, kendilerinin de bu kadar ilgiyi beklemediklerini ifade etti. Yıldırım Son zamanlarda gündeme gelen yerli otomobil konusunda bizde Sivas'ın gerekli payı almasını istiyoruz. Zaten son zamanlarda ülkemizde yerli sanayide çeşitli atılımlar var. Gerek savunma sanayisinde, gerek milli helikopterimiz, tankımız, silahlarımız, insansız hava araçlarımız olsun son olarak da yerli otomobil konusu gerçekten ülkemizin gelişimi adına oldukça önemli ve sevindirici. Bu noktada biz de yerli otomobilin Sivas'ta üretilmesi adına sosyal medyada bir imza kampanyası başlattık ve bu kampanyada 3 gün olmadan 3 bin civarında imza topladık. Bu da gösteriyor ki Sivas halkı gerçekten bu yerli otomobilin Sivas'ta üretilmesini çok istiyor. Çünkü Sivas'ta üretilmesi batıya doğru olan göçlerin önlenmesi ve tersine bir göç başlatması adına önemli. Bu anlamda yatırımcı açısından baktığımız da Sivas gerçekten cazip bir şehir. Belediye Başkanımız Sami Aydın'ın da son olarak açıkladığı yatırımcılara ücretsiz arazi tahsisi, alt yapı hizmetleri ücretsiz ve raylı sistemin fabrika içerisine kadar taşınacak olması bu noktada yatırımcı açısından önemli diye düşünüyorum. Sivas'ta eksantirik milinin üretiliyor olması da yatırımcının elini güçlendirecek önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Bizde bu kampanyaya Sivas halkının desteğinin artarak devam etmesini istiyoruz. Milletvekillerimiz ve bürokratlarımızın da beraber sesimizi duyurmak adına bizimle hareket etmelerini istiyoruz. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehir yerli otomobil üretiminin üstesinden çok rahat gelecektir ve bunu hak ediyor. dedi.



Sayfa yöneticilerinden 21 yaşındaki Mehmet Çil ise başlattıkları kampanyaya Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da destek verdiğini ifade ederek Öncelikle yerli ve milli otomobili ülkemizin üretecek olması gerçekten bizi gururlandırdı, heyecanlandırdı. Bununla ilgili olarak yapılan üretim merkezlerinden birinin de Sivas olması noktasında vatandaşlarımızı imza kampanyasına davet ettik. Valimiz ve Belediye Başkanımızın da ilgilendiğini söyleyebiliriz. Sivasımız'ın gelişmesi, tarihi ve kültürel etkinliklerinin yanında sanayisinin de biraz daha ön plana çıkması Sivas'ı istenilen noktaya getireceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın, bakanımızın, milletvekillerimizin, valimizin ve diğer bürokratlarımızın topyekün olarak bir hareket gösterip bunu ne kadar istediğimizi sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza gösterir ve onları buna inandırmayı başarabilirsek Sivas'ımızın bu konuda faydalı olacağına inanıyoruz. ifadelerini kullandı.



İmza kampanyasında hedeflerini 5 bine yükselten sayfa yöneticileri, sonuçları Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgili yerlere yönlendireceklerini söyledi.