Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri uluslararası başarı kazandı
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Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri uluslararası başarı kazandı

20.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:40
Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri uluslararası başarı kazandı

Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi, Rusya, Çin, Japonya gibi birçok ülkeden 1849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışması'nda rakiplerini geçerek birinci oldu.

Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi, Rusya, Çin, Japonya gibi birçok ülkeden 1849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışması'nda rakiplerini geçerek birinci oldu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da şubeleri bulunan Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından Rusya, Çin, Japonya gibi birçok gelişmiş ülkenin takımlar halinde katıldığı Online Kodlama ve Matematik Kış Oyunları düzenlendi.

8-11 yaş grubu kategorisindeki yarışmaya, 35 ülkeden 1849 takım katıldı.

Algoritma bölümünü geçen 159 takım, finalde karşılaştı. En yaratıcı kodlama projesi kategorisinde, Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri birinci oldu.

Açıklamada, "Sivas Valiliği olarak yarışmaya Tasarım ve Beceri Merkezinden katılan öğrenciler Mert Şanlı, İsmet Efe Altınok, Nakşidil Gülsüm Koç, Beray Sefil, Kaan Gedik, Zehranur Özdemir ile organizasyon ve destekte bulunan Robotik Kodlama Atölye liderlerini tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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