Sivas'taki orman yangını kontrol altına alındı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde ormanlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 hektarlık alan kül oldu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın kısmen kontrol altına alınırken çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın saat 17.30 sıralarında Ortaseki köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Suşehri ve Koyulhisar Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken bölgenin engebeli arazisi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevlerin ormanlık alanı sarması nedeniyle çevre ilçelerden ve Tokat'tan da takviye ekipler geldi. Koyulhisar Belediyesi iş makineleriyle itfaiye ekiplerinin olay yerine rahat ulaşması için yol açtı.

Yerleşim yerleri zarar görmedi

Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaya yangın etkisini artırırken D-100 karayolu dumanla kaplandı. Suşehri ilçe girişinde bekleyen polis ekipleri Erzincan- Tokat yolunu kullanan sürücüleri yangın nedeniyle uyardı. Rüzgarın etkisiyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekerken yangın herhangi bir eve ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

"Can ve mal kaybı yok"

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirterek,"Hem Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözü, bizim itfaiye ekiplerimiz, aynı zamanda iş makinelerimizle müdahalenin daha kolay olması için çalışıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız olmadı. Sağolsun köylü vatandaşlarımız müdahale etti. İlçelerden gelen vatandaşlarımız müdahale etti. Şuanda da yangın kontrol altına alındı. Ne kadar alanın zarar gördüğünü gündüz gözüyle bakacağız." dedi.

"Kasıt var mı araştırılacak"

Giresun Orman İşletme Müdürü Mustafa Özkaya ise 13 arazöz ile yangına müdahale ettiklerini ifade ederek,"Bunun yanında 2 adet dozer ve greyder bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almış durumdayız. Ekiplerimiz çok ciddi bir gayret sonucu yangın kontrol altına aldı. Ancak kontrol altın alınan alan içerisinde örtü ve tepe şeklinde yangın devam etmekte inşallah sabaha kadar yangını söndürmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da soğutma çalışması yapacağız. İlk belirlemelere göre 7 hektarlık alan zarar gördü. Yarın teknik çalışma yapacağız. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bilgimiz olacak. Güvenlik görevlileri de bir kasıt var mı onun araştırmasına devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.