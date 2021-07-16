Sivas'taki Çat Ormanları, sıcaktan bunalan doğa tutkunlarını cezbediyor
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Sivas'taki Çat Ormanları, sıcaktan bunalan doğa tutkunlarını cezbediyor

Sivas'taki Çat Ormanları, sıcaktan bunalan doğa tutkunlarını cezbediyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları, güzergahındaki Sızır Şelalesi ve mesire alanlarıyla yaz sıcağından bunalan doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları, güzergahındaki Sızır Şelalesi ve mesire alanlarıyla yaz sıcağından bunalan doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaktan bunalan ve doğada keyifli vakit geçirmek isteyenler, il merkezine 120 kilometre uzaktaki Sızır Şelalesi ve Çat Ormanları ile adından söz ettiren Gemerek'teki doğal güzellikleri görmeye gidiyor.

Kayseri, Sivas ve Yozgat il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan Çat Ormanları'nda ağırlıklı çam ağaçları bulunuyor. İrili ufaklı su kaynakları ve birçok bitkinin yer aldığı orman, zengin florasıyla dikkati çekiyor.

Sıcak hava ve kuraklığın hakim olduğu bölgede temiz ve serin havasıyla ziyaretçileri cezbeden Çat Ormanları, trekking ve hiking faaliyetlerine uygun coğrafi yapısıyla da birçok doğa kulübü tarafından tercih ediliyor.

Bölgeye sıkı sık tur düzenleyen Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, doğa rotalarını takip edip yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş yolu boyunca çam ormanlarını, zengin bitki türlerini ve canlı yaşamı gözlemliyor.

Ormana, Gemerek ilçesinden Yeni Çubuk rotası Sızır ve Çat köyü takip edilerek ulaşılıyor. Yol üstündeki Sızır Şelalesi de sıklıkla ziyaret ediliyor. Çevresindeki Cennet Deresi bölgesinde ise piknik alanları, çeşme ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, ormanların bulunduğu Çat köyünün, zengin bitki florası ve yaylalarıyla da öne çıktığını belirterek, "Bütün maceraseverler ve doğaseverleri köyümüzün ormanlık alanları ile yaylalarımızı keşfetmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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