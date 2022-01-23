Sivas'ta yolcu otobüsü seferlerine kar ve tipi engeli
Sivas'ı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle otobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
ERZİNCAN (AA) - Sivas'ı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle otobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Kentte dün geceden itibaren başlayan kar, Sivas'ı, Kayseri, Erzincan, Tokat ve Malatya'ya bağlayan kara yollarında şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu kara yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle Sivas'tan yapılan otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden bazı şehirlere yapılacak seferlerin iptal edildiği öğrenildi.
Seferleri iptal edilen yolcular terminal içinde yoğunluk oluşturdu.