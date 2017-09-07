Sivas'ta Üstün Zekalı Öğrenciler Geleceğe Hazırlanacak

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen 'Yetenek Avcıları' projesi kapsamında Sivas'ta, öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programı devam ediyor.



Zübeyir Kemelek İlkokulu Salonunda gerçekleştirilen eğitim programının ilk oturumunda TUZDEV Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, Sivas'ta eğitim programına dahil edilen öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Bülbül, vakıf yetkilileri ile merkez ve merkeze bağlı okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri katıldı.



Programda, TUZDEV Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, projenin amacı ve kapması hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise projenin düzenlenmesinde emeği geçen ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Üstün zekalı bireylerin keşfedilmesi, yetenek alanlarına göre yönlendirilerek topluma kazandırılması amacıyla yürütülen eğitimlerin ikinci etabında ise öğretmenler arasında oluşturulan 4'erli gruplara farklı öğrenme teknik ve materyalleri kullanılarak 8 ayrı oturumda interaktif eğitimler verildi.



Alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarında zihin haritaları, eğitim koçluğu, robotik kodlama, drama eğitimi, zeka oyunları, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında eğitimler verildi. Öğretmenler eğitim programlarını uygulamalı olarak canlandırırken, eğitimin öğrenciler için daha keyifli ve anlaşılır hale nasıl getirileceği konusunda örnekleri gözlemledi.



Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy,"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim-öğretime hazırlık döneminde pek çok farklı seminerle öğretmenlerimizi buluşturuyoruz. Burada amacımız öğretmenlerimizin kalıplaşmış bilgilerin dışına çıkarak eğitime dair yeni, güncel gelişmeleri takip etmesini ve bunları öğrencilere aktarmasını sağlamaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız, bu eğitim öğretim döneminde çağın ihtiyaçlarına uygun, yepyeni bir müfredatı uygulamaya koydu. Yeni müfredatla birlikte öğrencilerimiz ülkemizin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip olarak yetişecekler. Sivas'ta TÜZDEV'in gerçekleştirmiş olduğu bu eğitim programı, yeni müfredat ile birlikte önemli bir avantaj sağlayacak. Sizler yeni müfredatı en iyi şekilde uygularken bu eğitimlerde edindiğiniz bilgi ve donanımla da yeni yetenekler keşfedecek, ülkemizin geleceğine hizmet edeceksiniz. O nedenle, sorumluluğunuz çok büyük ve önemli" dedi.



Özel yetenekli bireylerin zeka ve yetenek alanları ile yaratıcı üretkenliklerinin geliştirilmesi, var olan potansiyellerini en yüksek seviyeye çıkararak bu potansiyeli maksimum düzeyde üretime ve somut kazanımlara dönüşümünü sağlayarak yeteneklerinin korunması, geliştirilmesi, öğretmen eğitimi ile özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin sağlanması, bölgedeki üstün zekalı çocukların topluma kazandırılması gibi amaçlarla hayata geçirilen proje Sivas ile birlikte Kayseri ve Yozgat illerinde de yürütülüyor. - SİVAS