Sivas'ta karın boşluğunda biriken kan tekrar vücuduna nakledilen kedi hayata tutundu

Sivas'ta parazit olduğu için aşırı kan kaybeden 9 yaşındaki "Çirkin" isimli kedinin karın boşluğunda biriken kan, tekrar vücuduna nakledildi.

Sivas'ta parazit olduğu için aşırı kan kaybeden 9 yaşındaki "Çirkin" isimli kedinin karın boşluğunda biriken kan, tekrar vücuduna nakledildi.

Özlem Akbulut'un kedisi, yaklaşık bir hafta önce solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Akbulut, belirtilere kusma da eşlik edince kedisini kentteki birkaç veteriner kliniğine götürdü ancak teşhis konusunda hiçbir sonuç alamadı.

Son olarak veteriner hekim İbrahim Özmen'in kliniğine getirilen kedinin, bir tür kan paraziti hastalığına yakalandığı, karın boşluğunda da kan biriktiği anlaşıldı. Özmen, aşırı kan kaybeden hayvanın karın boşluğunda biriken kanı damar yoluyla kediye nakletti.

Özmen, AA muhabirine, kediye kendi kanının tekrar nakledilmesi işleminin teorik olarak mümkün olduğunu ancak araştırmaları sonucu pratikte daha önce uygulandığına dair bir bilgiye rastlamadığını söyledi.

Özmen, "Acilen kan nakline ihtiyacımız vardı ama bu insanlardaki gibi değil. 'Çapraz eşleştirme' dediğimiz uzun süren işlemler var. Rastgele de yapamıyorsunuz. Vakit kaybetmeden Çirkin'in karın boşluğundaki kanı alıp tahlil ettikten sonra damar yoluyla nakletmiş olduk. Naklin üzerinden 24 saat geçti, kedimizin solunum ve kan dolaşımı düzeldi, iştahı da açıldı. Tedaviye devam edeceğiz." diye konuştu.

Özlem Akbulut da başarılı kan nakliyle kedisinin yaşama tekrar tutunduğunu dile getirerek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde