Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakim
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Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakim

Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakimSİVAS'ta koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 18 yerleşim yerindeki karantina uygulaması devam ediyor.

17.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:03
Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakim

Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakim

SİVAS'ta koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 18 yerleşim yerindeki karantina uygulaması devam ediyor. Karantina altındaki Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Sütlüce, Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Suşehri ilçesi Çitlice, Çakırlı, Erence, Akşar, Aşağı Mahalle ile Tepeardı Mahallesi Canikdağı sokakta bulunan bulunan 15 kişinin yaşadığı aile apartmanı, Zara ilçesi Korkut köyü ve Merkez Mahallesi ile Tuzla, Ağılönü, Eskiköy, Uzunoğlan mezraları, Şarkışla ilçesi Yapracık ve Gölova ilçesi Boğazköy ve Doğanşar ilçesi Sarısuat köyü karantinada bulunuyor. Karantina altındaki köylerde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Köylerdeki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek ekipleri tarafından sağlanıyor.

Kentte 14 Nisan günü karantina altına alınan Şarkışla ilçesine bağlı 70 nüfuslu Yapracık köyünde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde kimsenin evlerinden çıkmadığı görüldü. Bölgede jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, köydeki sessizlik drone ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı ve Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köylerinde ise daha önce bir hafta uzatılan karantina süresi ise yarın dolacak. İkinci bir uzatma söz konusu olmazsa bu köylerin karantinası kaldırılacak.

Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakim

Kaynak: DHA

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