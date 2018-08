Sivas'ta 'Hobbit' Tatil Köyü İlgi Çekiyor

Sivas'ta 'Hobbit' tatil köyü ilgi çekiyor

Sivas Belediyesi tarafından kent merkezine yedi kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evlerinin 6 olan sayısı yeni yapılan evlerle 24'e yükseldi. Hobbit tatil köyüne dönüştürülen alan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor.

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından kent merkezine yedi kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evlerinin 6 olan sayısı yeni yapılan evlerle 24'e yükseldi. Hobbit tatil köyüne dönüştürülen alan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor.

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, 3 yıl önce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na, benzeri evler inşa etmeye başladı. İlk olarak 2 ev inşa eden belediye ilgiden ötürü bu sayısı zaman içerisinde 6'ya çıkardı. Hobbit evlerine benzetilen yamaç evlere talep artınca belediye bu sayıyı 24'e yükseltti.

Hobbit Tatil Köyü

Doğa manzarasıyla apart otel şeklinde yaz-kış hizmet verecek olan yamaç evlerin 18 adetinin tamamlanmasıyla alan Hobbit Tatil Köyü'ne dönüştürüldü. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi de görenlerin ilgisini çekiyor. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın yeni yapılan 18 yamaç evin tamamlanmasıyla 'Hobbit Köyü'ne dönüştürülen alanı basın mensuplarına tanıttı. Başkan Aydın ilk etapta iki yamaç evi yaptıklarını belirterek,"Bu evler hem yerelde hem de ulusalda ciddi şekilde yankı buldu. Daha sonra 4 tane daha ilave ettik 6 oldu. Bu ulusal medyada özellikle 'Hobbit Evleri'ne benzetildi ki bizim ilk çıkışımızda 'Hobbit' kelimesi de evleri de bizde yoktu bilmiyorduk. Ondan sonraki süreçte bu sayıyı 24'e çıkardık. Bulunduğumuz bölgede 18 adet var. Burası büyük bir vadinin içerisinde küçük bir vadi burası bir tatil köyü niteliğinde 18 evden oluşan özel bir bölüm oluştu. Şuanda inşaat çalışmaları, peyzaj çalışmaları tamamlandı. Evlerimizin tefriş kısımları da devam ediyor yakın zaman içerisinde de burada vatandaşımızın, halkımızın kullanımına sunulacak." dedi.

Turistik turlara dahil edilecek

Yamaç evleriyle ilgili çok sayıda il ve ilçenin kendilerinden bilgi aldığını söyleyen Başkan Aydın Hobbit Köyü'ne dönüştürülen alanın turistik turlara dahil edileceğini ifade ederek şöyle dedi.

"Buranın turlara dahil olma noktasında çok talep var. Ama biz henüz onlara cevap veremedik. Çünkü bu bölümün tamamlanması lazımdı. Ama bundan sonraki süreçte o imkana kavuşmuş olacağız. Buraya da ciddi sayıda turların geldiğini göreceğiz. Buranın 'Hobbit Evleri'ne benzetilmesi buranın tanıtımı noktasında, markalaşması noktasında da bir avantaj Finlandiya'daki 'Hobbit Evleri'ne benzetilmesinden bir rahatsızlık duymuyoruz. O buranın daha hızlı bir şekilde tanıtılmasına katkı sunuyor. Bir çok yönden orayı anımsatıyor, andırıyor hatta doğal Paşabahçe olarak baktığımız zaman ortam olarak oradan çok daha güzel ora ağırlıklı olarak kırsal dağlarda yapılmış evler ama burası vadi içerisinde doğal güzelliği üst düzeyde olan ortasından dere geçen yeşili bol olan bir alanda olmasıyla o yönüyle daha da ön plana çıkıyor. Uzakdoğu'dan arayanlar oldu. Gelmeyen isteyenler oldu. Aile olarak misafir ediyoruz ama tur olarak buraların hizmete girmesiyle de o imkanı sunmuş olacağız." diye konuştu.