Sivas Sıcak Havada, Sıcak Kaplıca Suyunu Tercih Ediyorlar Hd

Sıcak havada, sıcak kaplıca suyunu tercih ediyorlar

Sivas'ta bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası, yaz aylarında kent sakinlerinin en gözde mekanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar sıcak havaya rağmen sıcak suya girerek keyif yapıyor.

Sivas kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Sivas Belediyesinin işletmeciliğini yaptığı Sıcak Çermik Kaplıcası, yaz aylarında kent sakinlerinin en gözde mekanları arasında yer alıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun olarak geldiği yaz aylarında kaplıcada yoğunluk yaşanıyor. Havaların yaklaşık 30 derece civarında seyrettiği kentte, halk ortalama sıcaklığı 45-48 derece arasında değişen kaplıca suyunda keyif yapıyor. Kaplıca yanındaki mesire alanında pikniklerini yapanlar daha sonra ise kaplıca suyuna giriyor. Florür içeren kalsiyum, magnezyum, sodyum ve karbonat klorürlü özellikleri ile dikkat çeken kaplıca suyu, romatizmal, sinirsel ve adale rahatsızlıkları, kadın, deri ve böbrek hastalıklarına iyi geliyor.

Kaplıca Sorumlusu Erhan Yılmaz, "Sıcak Çermik Kaplıcalarının suyunun içerisinde yüksek derecede mineraller vardır. Magnezyum, bikarbonat, kalsiyumlu özel bir sudur. İçerisindeki demiroksikt ile oksijenin buluşması sonucunca kükürtle sararmış olduğu renkle suyumuz sarı bir renge sahiptir. Bu suyun özellikleri hastalıklar olarak baktığımız zaman, kadın hastalıkları, iç hastalıklar, böbrek rahatsızlıkları, idrar yolu hastalıkları gibi bir çok hastalığa iyi geldiği gözlemlenmektedir" dedi.

'DAHA ÇOK YAZIN TERCİH EDİLİYOR'

Sıcak havaya rağmen vatandaşların sıcak suyu tercih ettiğini söyleyen Yılmaz, "Şu an dışarıda 36 derece bir sıcaklık hissedilmekte. Bizim sıcak çermiğimizdeki kaplıcamızın suyu ise 48 derece. Ama insanlarımız dışarıdaki sıcaklığa aldırmadan 48 derecedeki bir suya çok rahatlıkla girebiliyorlar. Sıcak Çermik kaplıcalarına insanlarımız daha çok yazın gelmekte ve ilgi gösteriyorlar. Termal turizm aslında kışın daha fazla artarken Sivas'ta daha çok yazın tercih ediliyor. Bunun sebebi ise Sivaslılar'ın genelde gurbette olması ve dışarıdan buraya gelmesi. Buradaki insanlara sorduğumuz zaman çoğu Avrupa ülkelerinden, İstanbul'dan, İzmir'den gelen insanlardan oluşuyor. 4 havuzumuz ve 30 banyomuzla günlük yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veriyoruz. İnsanlarımız dışarıdaki sıcaklık ve suyun sıcaklığına aldırmadan 48 derecedeki suya saatlerce girmekte ve zamanlarını geçiriyorlar. Bu suya girmek isteyen diğer insanları da buraya bekliyoruz" diye konuştu.

'BU SUDA ŞİFA BULUYORUZ'

Hollanda'dan Sivas'a gelen gurbetçi Mustafa Yıldırım sıcak havada, sıcak sudan etkilenmediklerini belirterek, "Aksine biz daha çok sıcağa girmek istiyoruz. Çünkü biz sıcağı görmüyoruz. Demir eksikliğimiz var. Demir eksikliği olduğu için sıcak yerleri tavsiye ediyoruz. Bu yüzden sıcak havalarda buralara gelmeyi daha çok seviyoruz" dedi. İstanbul'dan kaplıcaya gelen Erdal Binkanat ise, "Yazın izine ayrıldıktan sonra kaplıcalara tatile geliyoruz. Sıcak havada bu suya girmekten kesinlikle rahatsız olmuyoruz. Bu sudan şifa buluyoruz. Dışarının sıcaklığı ne kadar bizi etkilese de buranın sıcaklığı bizi etkilemiyor" dedi.