Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor
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Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve bazı milletvekilleri, 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binası önünde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve bazı milletvekilleri, 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binası önünde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Ağbaba, Özel ve partililer, olayda hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarıyla eski Madımak Oteli önüne karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağbaba, parti meclis üyeleri ve 15 milletvekili ile bugün Sivas'a geldiklerini söyledi.

Ağbaba, 28 yıllık yangının hala devam ettiğini belirterek, "Maalesef Türkiye'de, Anadolu'da hoşgörü, barış tohumları ekenlerin tohumları kurutuldu. Bu topraklar Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı yetiştirmiş topraklar. Maalesef burada belki insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük katliamlardan birini yaşadık. İnsanlar, insanlar tarafından yakıldı." dedi.

Yaşananların unutulmaması gerektiğini dile getiren Ağbaba, "Bu katliamın arkasındaki güçler bulunmadığı sürece, bu katliamı destekleyenler cezalandırılmadığı sürece ve hiç kuşkusuz bu katliama sempatiyle bakanlar bu topraklardan gitmediği sürece, o anlayış yok olmadığı sürece bu katliamla yüzleşemeyiz." diye konuştu.

Ağbaba, İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezinin müzeye dönüştürülmesini istediklerini de vurguladı.

Özgür Özel ise acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirtti.

Burada insanlığa karşı bir suç işlendiğine dikkati çeken Özel, bu yüzden zaman aşımı olamayacağını kaydetti.

Yaşanan olayları unutmamak ve unutturmamak için burada olduklarını dile getiren Özel, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını, dayanışma duygularını ve yüreğindeki ateşi ona vekaleten bir kez daha ailelerle paylaşıyoruz. Bir daha Madımakların yaşanmaması için unutturmamaya ant içiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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