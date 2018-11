- Sivas'ın yöresel lezzeti etli ekmek tescillenecek

SİVAS - Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan etli ekmeğin tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazmi Yiğit, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül ile birlikte kentteki bir lokantada basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Aydın burada kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan ve hiçbir katkı maddesi olmadan yapılan etli ekmeğin tescili için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Sivas etli ekmeğinin, dananın kaburga eti ve içerisine terbiye edilmiş soğan konularak hazırlandığını ifade eden Aydın, "Mükemmel bir tat ve Sivas'ın önemli yemeklerinden biridir. Et ekmek denildiğinde akıllara Konya geliyor. Ancak Sivas'ın da etli ekmeği lezzetli bunun için Sivas etli ekmeğinin bir standarda kavuşması için Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

"Marka haline dönüştürülmesi lazım"

Etli ekmeğin bir marka ve standart haline dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Aydın,"Sivas'ta etli pideyi yapan her bir işletmecinin o standartlara uygun pide yapması lazım. Eğer o standardı sağlayabilirsek bunun markalaşması noktasında da çok önemli bir adım atmış oluruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ve Lokantacılar Odası ile yeni bir çalışma yapacağız. Sivas'ın yemek kültüründe standartlardan taviz vermeyeceğiz. Sivas yemeklerinin standarda kavuşması noktasında önemli bir adım olacak." diye konuştu.

Sivas köftesinin tescilli olduğunu etli ekmeğin de tescili noktasında da bir adım attıklarını aktaran Aydın,"Sivas'ın çok önemli bir yemek kültürü var, çok çeşitleri var fakat bunların standardını sağlayabilmemiz lazım. Aynı yemeği her yerde aynı şekilde yiyebilmeniz lazım, gittiğiniz bir yerde çok güzel, bir başka yerde o standardı bulamayabiliyorsunuz. İşte onu sağladığımız zaman çok sayıda tescil yapacağımız yemek çeşidimiz var diye düşünüyorum. Sivas, Selçuklular'dan bu yana çok sayıda medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her medeniyetin de kendine göre bir yemek kültürü olan, birikimi olan bir ilimiz. Biz bunu markalaştırmak durumundayız, inşallah onu da yapacağız." şeklinde konuştu.