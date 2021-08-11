Sivas Belediyesi Meclisinde istifa
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Sivas Belediyesi Meclisinde istifa

Sivas Belediyesi Meclisinde istifa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sivas Belediyesi'nin bugün ki meclis toplantısı beklenmedik bir istifaya sahne oldu.

Sivas Belediyesi'nin bugün ki meclis toplantısı beklenmedik bir istifaya sahne oldu.

Sivas Belediyesi Meclis Salonu'nda bugün gerçekleşen toplantıda söz alan, Sivas Eski Milletvekili AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nevzat Yanmaz, dolgu malzemesi olarak kullanılmak istemediği için görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yanmaz kürsüden yaptığı ve canlı yayınlanan konuşmasında, "Kafamda şekillendirmeye çalıştığım ve burada ne maksatla bulunduğumu kendime çok fazla ifade edemediğim bir ortamda size kısa bir metin okuyarak aranızdan ayrılmak istiyorum. Çünkü buranın gerçekten aktif bir görev olmadığına hep kendi adıma müşaade ettim ve aktif görev olmayan bir yerde pasifiz olmayı da kendi adıma kendime yediremediğimi ifade etmek istiyorum. İki yılı aşkın süredir Sivas halkının sandıkta verdiği Belediye Meclis Üyelik görevini hizmete dönüştürememenin üzüntüsü içerisindeyim. Meclisin sadece formalite tamamlayan bir konumda olması, meclis üyelerinin Sivas halkına verdikleri sözlerin boşta kalması meclis üyeliğinin devam etmesini anlamsız kılıyor. Etki ve yetkimin olmadığı bir yönetimin dolgu malzemesi olmayacağımın da bilinmesini istiyorum. Şahsıma güvenerek oy vermiş bütün hemşehrilerimden helallik istiyorum. Şehrimize ve ülkemize hizmet etme hayallerimizi başka baharlara erteleyerek Sivas Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ediyorum. Arz ederim. Dilekçemi bırakıyorum ve uygulamaya konmasını talep ediyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugün buradaki son günümüzde hepinizden hakkınızı helal etmenizi talep ediyorum" dedi.

Bilgin "Hayırlı olsun"

Toplantıya başkanlık yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Yalman'ın kararının hayırlı olmasını dileyerek, "Nevzat beye teşekkür ederim. Kararına saygı gösteriyorum. Seçilmiş meclis adına Belediye Meclisinin kanunla kurulduğunu, formalite bir yer olmadığını, yerelde yasama görevi yaptığını kayıtlara geçmesi adına hatırlatmak istiyorum" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyesi Meclisinde istifa
Sivas Belediyesi Meclisinde istifa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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