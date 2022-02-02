Sitem sözleri nelerdir? Sitemli sözler, sevgiliye sitemli sözler, hayata sitemli sözler, dosta sitemli sözler, arkadaşa sitemli sözler, sitem dolu söz

İnsan sosyal bir varlık olduğundan çevresindekilerle kurduğu ilişkiler yüzünden sitem eder. Kimileri sevgiliye sitemli sözlerle içini döker kimileri de arkadaşına yada dostuna sitemli sözler ederek içindekileri döker. Bizler de sizler için en güzel sitem sözlerini, sitemli sözleri, sevgiliye sitemli sözleri ve hayata sitemli sözleri bir araya getirdik. İşte en güzel sitem sözleri.

SİTEM SÖZLERİ/ SİTEMLİ SÖZLER

-Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız.

-Cesareti olmayan adamlara aşık olmayın. Onlar sadece gitmesini bilir, sevmesini değil.

-Sen artık benim en sevdiğim manzara değil, herkesin izleyebileceği bir kıyı olmuşsun ne yapsak değmez.

-Alsalar da şu yaşla dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalar da haberim olmadan seni kalbimden. Eğer unutacaksa bu can çıkmasın bedenimden. Ölürsem söyleyin mezarıma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

-İstenmediğim gönülde gölgemi bile bırakmam ben.

-İşinizin düşeceği zamanı da beklerim, hiç sıkıntı değil.

-Yokluk da yapılan sitem, varlık da yapılan şükrü zedeler.

-Sen çok sev de, bırakıp giden yar utansın.

-Herkesin işine yaradığın kadar değerlisin bu hayatta.

-Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatan da en kötü insan sen olacaksın.

SEVGİLİYE SİTEMLİ SÖZLER

-Neden kendimizi tutuyoruz karşımızdaki kişiye söyleyeceğimiz o kadar çok cümleler kelimeler varken neden içim içimizi yediği halde susuyoruz. Kendimizi bu kadar harap etmek yerine bence ona neler hissettiğimizi onda sevmediğimiz şeyleri söylemeliyiz.

-Madem gidiyorsun bura son durak ne adres, ne mektup, ne resim bırak, kendinden bir parça bir cisim bırak, saçından birkaç tel ver de öyle git.

-Kendinizden o kadar soğuttunuz ki, bende kırdığınız hiç bir şeyin hesabını vermeyin.Öyle bir gidin ki hesap vermek için bile dönmeyin.

-Satır aralarına bir ömür sığdıranlar ile kendini yere göğe sığdıramayanlar aynı dünyada yaşıyor.

-Beni çok çabuk unutmuş olabilirsin, olsun. Bilirsin severim balıkları.

-Varlığın hayatıma ne kattı ki yokluğun canımı acıtsın.

-Bir de hakkını helal et derler giderken, haram ettikleri hayattan helallik isterler.

-Sana o kadar kırgınım ki, seni bin parçaya bölsem yetmez ama kaybolacak bir parçana da gönlüm elvermez.

-Beceremediğiniz rolleri yapmayın, mesela kaliteli insan rolleri.

-Senin için değildi yaptığım onca şey, sadece sen zannettiğim kişi içindi.

-Sana da gün gelir sabahı olmayan geceler yaşatır biri elbet.

HAYATA SİTEMLİ SÖZLER

-Yeni insanlar tanımaya gerek yok, daha yanımızdakileri tanıyamadık.

-Hep dertlerim olunca bırakıp gider dostlarım beni. Hep yalnızları oynarım sessiz gecelerimde, her yüzüm güldüğünde dostum olur yanımda o zaman dost olduklarınız hatırlar hepsi güler yanımda, sadece ağladığım zamanlar yokturlar yanımda.

-Bir dosta ve sıcak bir ele ihtiyacın olduğunda diğer elini tut. Kimseden fayda yok bu devirde.

-Herkes o kadar masum herkes o kadar iyi ki, sanırsın cehennemde bir tek ben yanacağım.

-Dünya çok acı çekiyor, ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden.

-Biri de çıkıp demiyor ki sen yalnız değilsin, ben varım.

-Biz kimseyi incitmeden, kimse bizi incitmeden yaşayamaz mıydık?

-Sen işin düştüğünde ararsan bende canım istediğimde cevap veririm.

-Dostumuzu sevdik yılan oldu bize, arkadaşımız dedik yan baktı sevgilimize, bu sözlerim gelsin dost bildiklerime, yalanları oynamışız bu alemde.

-Karşılık beklemeden, sitem mitem etmeden razı olup her şeye, kapris mapris demeden sabah akşam gece gündüz hiç şikâyet etmeden, kulun oldum kölen oldum hiç başına kakmadan.

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