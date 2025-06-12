ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ İSKİ | 12 Haziran 2025 Perşembe günü Şişli ve Beyoğlu'nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

12 Haziran 2025 Perşembe günü Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde yaşanan su kesintisi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Suların ne zaman geleceği sorusu, sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, 12 Haziran 2025 Perşembe günü Şişli ve Beyoğlu'nda sular neden kesildi, ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, detaylar…

ŞİŞLİ'DE SULAR MI KESİLDİ? (SON DAKİKA)

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, güncel kesinti listelerini araştırmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günlük olarak su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıklayarak kamuoyunu bilgilendiriyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Haziran 2025 Perşembe günü Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, altyapı yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Şişli ve Beyoğlu'nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (ŞİŞLİ - BEYOĞLU)

ŞİŞLİ: Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzet Paşa mahalleleri.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/06/2025

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/06/2025 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli ve Beyoğlu su kesintisi İSKİ

BEYOĞLU: Hacıahmet, Kececi Piri, İstiklal, Ömer Avni, Şahkulu, Piyalepaşa, Asmalı Mescit, Kamer Hatun, Evliya Çelebi, Tomtom, Kuloğlu, Hüseyinağa, Çukur, Kocatepe, Bülbül, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Cihangir, Gümüşsuyu, Kaptanpaşa, Kulaksız Mahalleleri.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/06/2025

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/06/2025 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.