Sırra Kadem Basan Ali Kırca, Uzun Bir Aradan Sonra İlk Kez Görüntülendi
Bir dönemin ünlü anchorman'i Ali Kırca, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Bahçeşehir Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Kırca'nın eski görüntüsünden bir şey kaybetmediği gözlendi.
Ali Kırca son olarak Silivri'de Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan nöbette görülmüştü. Ali Kırca'nın nerede olduğu merak konusuydu. Bir dönemin anchorman'i olan ve Show TV'den olaylı ayrılan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
GÖRÜNTÜSÜNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ
Ali Kırca en son ise dün Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş.
FAKÜLTENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Fakültenin Twitter adresinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Kırca'nın bir grup öğrenciyle söyleşi halinde olduğu gözleniyor. Bu fotoğraflar ise şu sözlerle paylaşıldı: "Ali Kırca ile #tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var. #internationalnewsacademy de dersler tüm hızıyla sürüyor. Bugün duayen haberci Ali Kırca ile beraberiz ve mesleğin ilk tüyosunu hemen alıyoruz: Merak et ve farklı ol."
Ali Kırca böyle görüntülendi;
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Çok iyi bir anchorman kim ne derse desin.. keşke yeniden dönse ekranlara.. birisi de özgür medya falan demiş.. neyseCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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Yolcu@ o zaman sen boş bir tenekesin.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Abi bu hollandaya birseyler yapın. Bizi devlet pis eziyorlar. Pkkcilar dolmus bunlarin parlamentosuna. Durum berbat. Hollandali halk bile bizlere burda asagilik goz ile bakiyorlarCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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artık bunların devri geçti özgür medya var dünyanın her bölgesinden etkili haber gücüne sahip a haber varCevap Yaz 12 34 Yayından Kaldır
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Zaman birlik zamanı neyi tartışıyorsunuz yok şuralı yok buralı yok hayin yok değil geçin bunları efendiler safları sık tutun ordumuz afrinde savaşıyor tüm dünya güzelim topraklarımıza kem gözlerini dikmişler onun için düşün celerimiz beyaz siyah aşağı yukarı farketmez önemli olan kenetlenmemiz birlik dirlik olmamız saygılarCevap Yaz 13 Yayından Kaldır