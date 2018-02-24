Sırra Kadem Basan Ali Kırca, Uzun Bir Aradan Sonra İlk Kez Görüntülendi

Ali Kırca son olarak Silivri'de Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan nöbette görülmüştü. Ali Kırca'nın nerede olduğu merak konusuydu. Bir dönemin anchorman'i olan ve Show TV'den olaylı ayrılan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

GÖRÜNTÜSÜNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ

Ali Kırca en son ise dün Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş.

FAKÜLTENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Fakültenin Twitter adresinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Kırca'nın bir grup öğrenciyle söyleşi halinde olduğu gözleniyor. Bu fotoğraflar ise şu sözlerle paylaşıldı: "Ali Kırca ile #tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var. #internationalnewsacademy de dersler tüm hızıyla sürüyor. Bugün duayen haberci Ali Kırca ile beraberiz ve mesleğin ilk tüyosunu hemen alıyoruz: Merak et ve farklı ol."

Ali Kırca böyle görüntülendi;