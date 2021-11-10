Şırnak Valisi Pehlivan: 40 yıldır Cudi Dağı'na gelinemiyordu

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hz. Nuh ve beraberindekileri taşıyan geminin yeryüzüne oturduğu yer olarak rivayet edilen Cudi Dağı'ndaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Cudi'nin önce tabiat sonra da milli park olacağını söyleyen Pehlivan, "40 yıldır buraya gelinemiyordu. Burası tarihi derinliğe ve geçmişe sahip olmakla birlikte 40 yıl öncesine kadar her temmuz ayında vatandaşlarımız buraya gelip hem ibadetlerini hem de 1-2 hafta konaklamak suretiyle yüzyıllara dayalı geleneklerini yaşatıyor" dedi.

Hz. Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu ve 'Sefine' adı verilen yer, Şırnak'taki Cudi Dağı olarak biliniyor. Bu nedenle 2 bin 114 rakımlı dağ, dinler tarihi açısından önemiyle dikkati çekiyor. Yüzyıllar boyunca temmuz ayının ilk haftasında ziyaret edilen Sefine bölgesine gidişler, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yasaklandı. Terör örgütü PKK, ilk silahlı eylemini başlatmasının ardından bölgeyi barınma alanı olarak kullandı. Son yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla bölge teröristlerden temizlendi. Bölgede yeniden kültürel etkinliklere başlandı. Temmuz ayında Şırnak Valiliği organizasyonu ile dağın zirvesinde Hz. Nuh Festivali düzenlendi. Cudi Dağı'nın önce tabiat sonra milli park ilan edilmesi için proje hazırlandı.

Cudi Dağı'nın milli park ilan edilmesi için Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile görüştüklerini belirten Vali Pehlivan, "Alanın tespiti ve sınırların belirlenmesiyle ilgili ön keşif yaptık. Belediye Başkanımız ile birlikte biz de nezaret ettik. Bugün de ekiplerimiz bizimle beraber geldi ve nihai tespitlerini yaptılar. Birlikte dosyası hazırlanacak ama bu tespitler ışığında Bakanlığımızın da tespit ve takdirleri doğrultusunda önce tabiat parkı, devamında da milli park şeklinde, aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz" dedi.