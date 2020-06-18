Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik düzenlediği hain saldırıda şehit olan 4 işçi geriye yürek burkan hikayeler bıraktı. Şehit olan işçiler Hacı Atilla'nın 4, Nesim Bektaş'ın 3 ve Osman Tuncay'ın ise 2 çocuğu yetim kaldı.

18.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:20

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı.

Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın cenazeleri, düzenlenen törenin ardından götürüldüğü köylerinde toprağa verildi.

9 çocuğu yetim bırakan katliamdan geriye acı, gözyaşı kaldı. Atilla'nın 4, Bektaş'ın 3 ve Tuncay'ın ise 2 çocuğu yetim kaldı. Bektaş'ın ikiz çocuklarının daha henüz 40'nın çıkmadığı öğrenildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı

ŞEHİT ANNELERİ SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ailelerinin geçimini sağlamak için yol inşaatında çalışan ancak teröristlerin saldırısıyla yaşamdan koparılan işçilerin yakınları, cenazede Kürtçe ağıtlar yaktı.

Aynı zamanda kuzen olan Hacı Atilla ve Emin Eroğlu, Akçakoca köyünde yan yana defnedildi. Şehit anneleri Sadiye Atilla ile Şirin Eroğlu birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı

ÇOCUKLARI DA AYNI KADERİ YAŞADI

İkisi kız 4 çocuğu olan ve henüz bebekken yaşanan kazada babasını kaybetmesi sonucu yetim kalan Atilla'nın şehit düşmesi ile de çocukları 7 aylık Miraç, 4 yaşındaki Bünyamin, 5 yaşındaki Evrim ve 7 yaşındaki Tülay da babasız kaldı.

"AİLELERİ İÇİN ÇALIŞMAYA GİTMİŞLERDİ"

Köylülerden Taybet Ergün, Atilla'nın babasını çocuk yaşta kaybettiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Babasını hiç görmedi, onu annesi büyüttü. Babasının ölümü kaderiydi. Bu başka bir iş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Normal ölüm olsaydı biz bu kadar üzülmezdik. Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi. Kimseye zarar vermeyen 4 fidan gitti. Çok üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. Saldırıyı kınıyoruz."

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı

"İKİ KUZEN YAN YANA DEFNEDİLDİ"

Şehitlerin kuzeni İbrahim Özkan, kuzenlerinin Silopi'ye çalışmak için gittiğini belirterek "Yolda patlama olmuş. İki kuzen yan yana defnedildi. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Şehit Eroğlu'nun sınıf arkadaşı Abdusselam Oral da Emin'in çok iyi birisi olduğunu dile getirerek "Bugüne kadar hiçbir kötü yanını görmedim. Çok sempatik ve güler yüzlü biriydi. Ekmeğini kazanmak için gitmişti. Allah ailesine sabır versin." ifadesini kullandı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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