Şırnak'ta karla mücadeleye hazır

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 235 personel ve 84 araçla karla mücadeleye hazır olduklarını bildirdi.

Vali Pehlivan, beraberinde Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Özel İdare Sekreteri Mehmet Birlik ile özel idare bakım şefliği araç istasyonunu ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Pehlivan, kış ayında il genelinde bütün kurumların hazırlıklarını tamamladığını ve kışa hazır olduklarını söyledi.

Kentin coğrafik olarak dağlık alanda yer aldığını ve rakımın 3 bine ulaştığını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Özellikle ilimizin doğu kesimlerinde kışın yoğun karla mücadele çalışması veriyoruz. Bu yıl itibariyle karla mücadele de 2 bin 619 kilometrelik yol ağında karayolları ve il özel idaresi 235 personel, 84 araç ve iş makinesiyle karla mücadele gerçekleştireceğiz. Bu alanların genelde köy gibi yerleşim alanlarında olduğu için, il özel idaremize bu anlamda önemli bir iş yükü de düşecektir. Bu bağlamda bin 799 kilometrelik yol ağıda özel idare ekiplerimiz karla mücadele çalışması ve trafiğin açık tutulmasına yönelik çalışmalar yapacaklar. İl özel idaremizin 29 iş makinesi ve 90 personeli 7 grup halinde görev alacak."

Kent merkezinde 80 kilometrelik yol ağı olduğunu aktaran Pehlivan, belediyenin mevsim boyunca yolları ve ana arterleri açık tutulması için 15 iş makinasıyla görev yapacağını ve 280 ton tuz stoku yaptığını belirtti.

Karayolları 95. Şube Şefliğinin 240 kilometrelik yolda karla mücadele ve trafik akışını sağlayacağını bildiren Pehlivan, şefliğin 5 ekiple 34 iş makinesi ve 80 personelin görev alacağını anlattı.

"Pandemi döneminde kış şartlarında öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için elektrik ve internetten mahrum kalmamaları için Telekom Müdürlüğünden özel hazırlık yapmalarını istedik." diyen Pehlivan, Telekom ve DEDAŞ'ın arazi ve araçlarıyla mücadeleye ortak olacağını bu kapsamda 7 ayrı ekiple 30 personel görevlendirildiğini belirti.

Helikopter ve paletli ambulans desteği

AFAD ekiplerinin ihtiyaç halinde jandarma ve emniyet ekiplerine yolların güvenliği, yollarda muhtemel aksaklıkların giderilmesi için aralıksız çalışacaklarını vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"4 paletli ambulansımız vatandaşımıza bu anlamda hizmet verecek. Bununla birlikte özellikle kırsal kesimlerde ihtiyaç durumunda vatandaşlarımızın rahatsızlanması, yaralanması, durumunda her ne kadar ambulanslarımız en ücra noktaya ulaşıyorsa bile sevkin uzun sürmesi nedeniyle helikopterlerimiz hazır olacak. Hem jandarma ve 23. Piyade Tümen Komutanlığımızın helikopterleri diğer mevsimlerde olduğu gibi kış mevsiminde de devrede olacaklar. Daha önce olduğu gibi Beytüşşebap ve Uludere bölgelerinde çok önemli işler gördüler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan