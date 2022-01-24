Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı - Haberler
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Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştıŞIRNAK Şırnak'ta yoğun kar yağışı yol açma çalışmalarını sürdüren dozerlerin boyunu aştı.

Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı

ŞIRNAK Şırnak'ta yoğun kar yağışı yol açma çalışmalarını sürdüren dozerlerin boyunu aştı. Çalışmalar eksi 17 derecede devam ediyor.

Şırnak'ta, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının dozer boyunu aştığı bölgelerde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi geçtiği Kato Dağı yamacındaki Cevizağaç köyü yakınlarındaki karla mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor. Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği yollarda ekiplerin çalışmaları görüntülendi. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe Özel İdare ekipleri gece gündüz çalışarak köy yollarını ulaşıma açmaya devam ediyor. Dozerlerle tüneller açılarak yollar açılıyor. Operatör İrfan Cin, günlerdir karla mücadele ettiklerini, son köy yolunu da ulaşıma açtıklarını söyledi. Cin, "Kar, dozer boyunu geçiyor. Açmak için çok zorlandık. Gece gündüz çalışıyoruz. Şok şükür yollarımızın tamamını açtık. Görüntülerde de gördünüz, çok kar yağdığı için güçlükle yolları açıyoruz" dedi.

Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı

Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı

Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Son Dakika Haberleri

Şırnak, kar, Güncel, Haber

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