Şırnak'ta "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" toplantısı yapıldı

Şırnak'ta 'Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi' toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirmesi Projesi" toplantısı yapıldı.

Şırnak'ta "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirmesi Projesi" toplantısı yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Kampüsü Senato Salonu'nda yapılan toplantıda, projenin büyüklüğünün 160 bin avro olduğunu ve 15 aylık bir uygulama süresini kapsadığını söyledi.

Şırnak'ta 82 milyon metreküp kömür rezervi olduğunu aktaran Pehlivan, maden gibi riskli olan bir iş kolunda iş güvenliği ve emniyetin çok önemli olduğunu belirtti.

Kömür rezervinin büyük çoğunluğunun Cudi Dağı'nda olduğunu ifade eden Pehlivan, oluşan güvenlik konsepti ile yıllarca terör nedeniyle değerlendirilemeyen rezervlerin de değerlendirileceğini kaydetti.

Resmi olarak 21 ruhsatlı işletme olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu işletme sahipleri öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunu ziyadesiyle önemsemesi gerekiyor. Türkiye genelinde maden iş kolunda 8 bin 394 iş kazası yaşanmış, maalesef 333 kişi hayatını kaybetmiş, bu da iş güvenliğinin ne derece hayati önem taşıdığını gösteriyor. Önce çalışanımızın sağlığı ve güvenliği ondan sonra ekonomik alanda atılacak adımlar ve madenciliğin işletilmesi geliyor. Burada asfaltit kömürümüz kalori değeri çok yüksek olduğu için özellikle termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılıyor."

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da projedeki amaçlarının Şırnak ve çevresindeki asfaltit ocaklarında çalışan madencilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Programda, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, TSO Başkanı Osman Geliş'in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da online sunum yaptı.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, DİKA yetkilileri ve kömür işletmecileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar...
Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar...
Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin...
Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin...
Şuşa Beyannamesi'nden: 'Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Merih Demiral Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:47:01. #1.14#

title