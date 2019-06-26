ŞIRNAK RANDEVUYLA GELDİKLERİ KAPLICADA ŞİFA ARIYORLAR

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ilısu köyü yakınlarındaki tarihi Belkıs Ana Kaplıcaları'na talep artınca gelmek isteyenler, aylar öncesinden randevu alıyor. Birçok kentten gelenlerin akınına uğrayan Belkıs Ana Kaplıcaları, şifa arayanların uğrak yeri haline geldi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Ilısu köyünde, rivayetlere göre peygamber Hz. Süleyman döneminde bile var olan Belkıs Ana Kaplıcası'nın sıcak suyunun, romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor.

Bünyesinde 8 pansiyonun olduğu kaplıcalara gelmek isteyenler aylar önce randevu almak zorunda kalıyor. Yaz mevsimin gelmesiyle Siirt, Batman, Mardin, Van, Diyarbakır, Bursa, İstanbul gibi birçok kentten yüzlerce kişi Belkıs Ana Kaplıcaları'na gelerek, şifa arıyor.

Yer altından çıkan kaplıca suyunun sıcaklığı 80 derece olduğunu anlatan yöre halkı, bu suyun bir şifa kaynağı olduğunu söylediler. Kaplıcada tek sorun bakımsızlık olduğunu anlatan yöre halkı, buraya yatırım yapılarak turizme kazandırılmasını istiyor.

YAZ MEVSİMİNDE AYLARCA KALANLAR VAR

Yurdun dört bir yanından buraya gelenlerin hastalıklarına çare aradıklarını söyleyen otel işletmecisi Hikmet Erten, Burası daha çok yaz aylarında çalışıyor. Kış aylarında gelenlerde oluyor, ancak yaz kadar yoğun değildir. Yaz aylarından buraya gelen vatandaşlar burada aylarca kalıyorlar. Herkesin tek ortak şikayeti bakımsızlıktır. Buraya gerekli ilgi gösterilmiyor. Temizlik konusunda ciddi şikayetler bulunmaktadır dedi.

'KAPLICAYA CİDDİ BİR BAKIM ŞART'

Ilısu köyü sakinlerinden Ali Denk ise kaplıcaya bakım yapılması gerektiğini ifade ederek, Kaplıcaya giriş fiyatı 5 liradır. Bu fiyatı Şırnak İl Özel İdaresi'nce belirlenmiş. Buraya gelen misafirlerimiz çoğunun şikayetleri fiyat değil bakımsızlıktır. Kaplıcaya ciddi bir bakım şarttır. Bir tek havuz var sabah kadınlara akşam ise erkeklere açılıyor ancak temizlik doğru düzgün yapılmıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA