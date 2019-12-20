Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:06
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yarka, "" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in yıkımları", "yaşam" kategorisinde 'ın "Harran'da yaşam", "" kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Yarka, Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışmasını desteklediklerini, yaşam, ve birbirinden değerli ve anlamlı fotoğraflar arasında seçimini yaptığını aktardı.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getiren Yarka,"Seçtiğim 3 fotoğrafın benim için ayrı bir manevi değeri oldu. Yıllardır en sağlam ve en hızlı şekilde haberin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansı Türkiye'de ve dünyada öncü bir konumda. Anadolu Ajansı, günden güne kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum. Bunu değişik faaliyetlere katılımıyla da görebiliyoruz. Bu durum tabi ki bizim de ufkumuzu açıyor. Emeği geçen bütün ajans çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki habercilik hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler