Eklenme tarihi 10 Eylül 2021

ABONE OL SİRKE FESTİVALİ'NDE 100 LİTRE SİRKE YAPTIK Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Nar Projesi kapsamında düzenlenen Sirke Festivali kadınlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Nar Projesi'nin kadınları, tatlı bir telaşla kış hazırlıklarına başladı. Kadınlar maharetlerini sergileyerek doğal şifa kaynağı ve sofraların vazgeçilmezi olan elma sirkesi yaptı.

SİRKE SATIŞI BAŞLIYOR Nar kadınları kışlık elma sirkelerini, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yetişen ağaçlardan topladı. Elmaları dalından toplayıp, birer birer yıkayıp doğradılar ve malzemelerini ekleyip toprak küplere doldurdular. Kadınların hazırladığı kışlık doğal şifa kaynağı 100 litre sirke, 4 ay sonra hazır olacak. Sirkeler, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım Marketi EDİM aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak ve aynı zamanda Esenler'in ekonomiye can katan e-ticaret sitesi www. nar. ist üzerinden satışa sunulacak.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar, "2019 yılında Esenler'de yaşayan kadınların ev ekonomisine destek vermek için Nar Projesi'ni hayata geçirdik. Yaklaşık üç yıldan beri devam ettirdiğimiz e-ticaret üzerinden satışlarını yaptığımız ürünlere artık yenilerini eklemek istiyoruz. Nar Kadın Kooperatifini de kurduk. İlk organik elma sirkesini Esenler'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaptığı Esenler Belediyesi Sosyal Yardım Marketi'ne (EDİM) bağışlayacağız. Ürün çeşitlerimizi artırmayı planlıyoruz. Elma, üzüm, nar ve alıç sirkesi yapmayı planlıyoruz. Bu ürünleri kadınların ev ekonomisine destek vermeleri amacıyla e-ticaret üzerinden satışa çıkaracağız" dedi.

Esenler Belediyesi'nin büyük beğeni toplayan Nar Projesi ve EDİM marketi hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki web sayfalarını inceleyebilirsiniz.

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