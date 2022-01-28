Siri'ye sorulmaması gereken sorular nelerdir? Siri'ye soracağınız sorular aynı zaman komut niteliği taşıdığı için büyük sorunlara yol açabilmektedir. Aynı zamanda Siri'ye komik, eğlenceli, ilginç sorular sorarak farklı cevaplar beklemek Siri'ye söylenecek sözler İphone kullanıcılarına keyifli anlar yaşatabilmektedir. Peki, Siri'ye sorulacak sorular! Siri'ye sorulmaması gereken sorular nelerdir? Siri'ye sorulacak tuhaf sorular! Siri'ye komik sorular ve cevapları! Siri'ye tehlikeli sorular! İşte İşte Siriye sorulacak sorular haberimizde...

SİRİ'YE SORULACAK SORULAR

Hey Siri, Siri kimdir?

Hey Siri, En sevdiğin film hangisi?

Hey Siri, Nerede yaşıyorsun?

Hey Siri, Beni kandırıyorsun?

Hey Siri, Ne hakkında hayal kuruyorsun ?

Hey Siri, Nasılsın?

Hey Siri, En iyi asistan kim?

Hey Siri, Benimle evlenir misin?

Hey Siri, Nerede yaşıyorsun?

Hey Siri, Evrenin sırrı nedir?

Hey Siri, erkek arkadaşın var mı ?

Hey Siri, Ne giyiyorsun?

Hey Siri, En iyi telefon hangisi?

Hey Siri, Kaç yaşındasınız?

Hey Siri, Dünya ne zaman bitecek?

Hey Siri, Nerede doğdun?

Hey Siri, Senin annenin ismi ne?

Hey Siri, En iyi bilgisayar hangisi?

Hey Siri, Sence ben çekici miyim?

Hey Siri, Apple seni neden yarattı?

Hey Siri, Neden bekarım?

Hey Siri, En sevdiğin kişi kim?

Hey Siri, Sen nesin?

Hey Siri, Birlikte dışarı çıkabilir miyiz?

Hey Siri, Favori içeceğin nedir?

Hey Siri, En iyi tarayıcı nedir?

Hey Siri, Bana biraz para bırakır mısın?

Hey Siri, Bebekler nereden geliyor?

Hey Siri, Evcil hayvanın var mı?

Hey Siri, İnsan mısın?

Hey Siri, Benimle evlenir misin?

Hey Siri, Yaşıyorsun?

Hey Siri, Hayatın anlamı nedir?

Hey Siri, En sevdiğin hayvan nedir?

Hey Siri, Sen akıllısın?

Hey Siri, Nerelisin?

Hey Siri, Senin problemin ne?

Hey Siri, Doğum günün ne zaman?

Hey Siri, Çikolata seversin?

Hey Siri, Seni kim yarattı?

Hey Siri, Bil bakalım ne oldu?

Hey Siri, Nasıl gidiyor?

Hey Siri, Erkek misin kadın mı?

Hey Siri, Ne kadar ödedin?

Hey Siri, Çıplak mısın?

Hey Siri, Benim adım ne?

Hey Siri, Anahtarları nerede bıraktım?

Hey Siri, Baban kim?

Hey Siri, Bana komik bir şeyler söyle

Hey Siri, Kaç kilosun?

Hey Siri, Tilki ne der?

Hey Siri, Bana bir hikaye anlat

Hey Siri, Öpmemizi ister misin?

Hey Siri, Hangi takım en iyi?

Hey Siri, Şarkı söyleyebiliyorsun?

Hey Siri, Uyuyor musun?

Hey Siri, Tavuk neden karşıdan karşıya geçti?

Hey Siri, Dinin nedir?

Hey Siri, Senden nefret ediyorum

Hey Siri, Beni liderine götür

Hey Siri, Biraz para alabilir miyim?

Hey Siri, Şoförüm olur musun?

SİRİ'YE SORULMAMASI GEREKEN SORULAR NELERDİR?

Siri'den ambulansı aramasını gerçekten acil ihtiyacınız yoksa istemeyin.

Sağlık sorunlarınızı çözüm için Siri'ye sorular sormayın, sizi yanlış yönlendirebilir. Bu konularda uzman hekime başvurmak daha faydalı olacaktır.

Siri'ye eğlencesine cinayet, terör, gasp konulu soruları sormamanız genellikle tavsiye edilir. Şaka ile sorduğunuz sorular ciddi ve büyük olaylara sebebiyet verebilir.

SİRİ NEDİR?

Siri, Apple'ın iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin bir parçasıdır. Bu bilgisayar yazılımı, akıllı kişisel asistan ve bilgi gezginidir. Bu programın amacı, soruları cevaplamak tavsiyelerde bulunmak ve web hizmetlerindeki eylemleri gerçekleştirmektir. Siri, 28 Nisan 2010 tarihinde satın alındı ve ilk olarak App Store'da bir iOS uygulaması olarak tanıtıldı. Siri şirketi en başta uygulamasının Android ve BlackBerry'de de kullanılabileceğini açıklamış olsa da Apple tarafından devralındıktan sonra iptal edilmiştir.

Siri, iOS 5'ten itibaren iOS işletim sisteminin bir parçasıdır. iPhone 4S'e, 2012 yılının Mayıs ayında iOS 5.1.1 ile 3.Nesil iPad'e, aynı yılın Ekim ayında ise 5.Nesil iPod Touch'a eklenmiştir. Ekim 2012 ve sonrasında üretilen bütün Apple cihazlarında Siri yer almaktadır. Ayrıca Siri, Apple Watch'a da entegre edilmiştir ve istenirse saat ayar düğmesine basılı tutularak, istenirse de "Hey Siri!" diktesi yapılarak aktif edilebilir.

Siri'nin Türkçe dil desteği ilk olarak iOS 8.3 Beta 2'de görünüp, 8 Nisan 2015 tarihinde gelen iOS 8.3 güncellemesi ile tüm kullanıcılara sunulmuştur.

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