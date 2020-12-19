Sırbistanlı fotoğraf editörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sırbistanlı fotoğraf editörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:36
Sırbistanlı fotoğraf editörleri AA'nın

Sırbistan'da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının fotoğraf editörleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sırbistan'da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının fotoğraf editörleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya katılan Beta Haber Ajansı Fotoğraf Editörü Dragan Stasic, AFP Batı Balkan Editörü Andrej Isakovic ve EPA Güneydoğu Avrupa Koordinatörü Andrej Cukic, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğraflar arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Stasic, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" fotoğrafını, "haber" kategorisinde ise Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" fotoğrafını seçerken, "spor" kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafına oy verdi.

Isakovic ise "yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" fotoğrafı, "haber" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı tercih ederken, "spor" kategorisinde "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafını seçti.

Cukic de "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafı, "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'nın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafı, "spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğrafı için oy kullandı.

"Mondo" ve "Nova" haber sitelerinin foto muhabirleri de oy kullandı

Sırbistan'ın önde gelen internet haber sitelerinden "mondo.rs" ve "nova.rs" bünyesinde çalışan foto muhabirleri de yarışmaya katıldı.

Mondo'nun baş foto muhabiri Stefan Stojanovic, "yaşam" kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğrafını, "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğrafını ve "spor" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğrafını tercih etti.

Nova'nın foto muhabiri Vesna Lalic de "haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Çatışmanın ortasında" başlıklı fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

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