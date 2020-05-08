Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulundu
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Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulundu

Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulundu
08.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:40

Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulunduSİNOP'ta, Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı.

Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulundu

SİNOP'ta, Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı. Yüksekliği 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünelin sırrı araştırılacak. Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Yer altı akciğerler gibi labirentlerle birbirine bağlanmış kentin gizemi araştırmalarla çözülecek? dedi.

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop'un yer altı tarihi zenginliği ise gizemini koruyor. Kentte, Ada Mahallesi'nde, içerisinde Kral Mitridat'ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor. Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor. Kentte, 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu. Öğretmen Okulu arka tarafından girilen tünelin, Ada mevkisinde yer alan tünele benzerliği ile dikkat çekiyor. Bazı noktalarında tahribatlar olan tünel, şehir merkezine doğru ilerliyor. Sahil kısmında başlayan tünelin, Balatlar Kilisesi ve oradan da diğer tünellere bağlandığı değerlendiriliyor. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

'BU TÜNELLER DÜNYA MİRASI'

Sinop'ta yer alan bu 3 bin yıllık tünellerin önemine dikkat çeken Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinop'un vizyonunu eğitim, kültür ve turizmdir. Bu anlamda Sinop turizmine katkı sağlayabilecek tarihi değerlerin ortaya çıkması bizim için çok ciddi ve sevindirici bir olay. Ancak bunların sadece tespit edilmesi yeterli değil. Biz şifahen Sinop'un altında böyle tüneller olduğunu biliyorduk. Bu bilgileri de basın yoluyla bütün Türkiye ile paylaştık. Bu tünellerin bulunması ve tespit edilmesi yeterli değil. Bunların mutlaka turizme kazandırılması lazım. Bu bir dünya mirası ve bu mirası bütün dünya ile paylaşmak gerekiyor. Sinop, doğasıyla ve tarihi değerleriyle 7 bin yıllık zengin bir medeniyete ev sahipliği yapıyor. Bulunan tüneller de bunun bir göstergesi. Bu bir dünya mirasıdır ve bunu dünyayla paylaşmalıyız. Bu anlamda her zaman iş birliğine hazırız. Bu tünellerin Sinop turizmine kazandırılması, gün yüzüne çıkartılması, ziyaretçi kabul etmesi için bir an önce harekete geçeceğiz? dedi.

'SİNOP GİZEMİNİ KORUYOR'

Sinop'un en parlak döneminin Kral Mitridat dönemi olduğunu ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun ise, 'O dönemde Sinop bir kültür merkezidir ve Mısır'dan Sinop'a birçok bilim adamı getirilmiştir. Sinop'un kartal ve yunus figürlü altın parası vardır. Yunus bereketi, kartal ise gücü gösterir. Anadolu'nun en güçlü krallığı Sinop'ta Kral Mitridat dönemimde kurulmuştur. Kral Mitridat, Roma'yı üç defa dize getirmiştir. Kral Mitridat'ın mezarının bugün kazı yaptığımız Balatlar Kilisesi'nin yakınlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bütün dünya Kral Mitridat'ın peşinde. Ayrıca yine o dönemde şehrin altı tünellerle işlenmiştir. Şehir, akciğerler gibi labirentlerle birbirine bağlanmıştır. Hatta tünellerin Akliman'a kadar gittiği söyleniyor. Tünellerin gün yüzüne çıkarılmasındaki en büyük problem, yapılaşmadır. Çünkü tünellerin bazı bölümleri, binaların taban duvarlarıyla engellenmiştir ve bir tıkanma söz konusudur. Sinop gizemini koruyor, bundan sonra yapılan araştırmalar, Sinop'un bu gizemini ortaya çıkaracaktır' ifadelerini kullandı.

MİDRİDAT KİMDİR?

Pontus kralı olarak Anadolu'da M.Ö. 120-M.Ö. 63 yıllarında hüküm sürdü. Roma Cumhuriyeti'ne karşı en başarılı ve zeki düşmanı sayıldı. Küçük yaşta öz annesinin kendisini zehirlemek istemesinden dolayı çeşitli zehirler geliştirmiştir. Tarihte ilk biyolojik silahları kullanan kişidir. Düşmanlarının yemeklerine kendi yaptığı zehirleri katarak ölmelerini sağlamıştır.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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