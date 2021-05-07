Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli
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Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli

Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasında denize giren Almanya vatandaşı iki çocuk, polis engeline takıldı.

Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasında denize giren Almanya vatandaşı iki çocuk, polis engeline takıldı. Çocuklar zorla denizden çıkarılırken Almanya vatandaşı anne ise sitem ederek, "Antalya'da denize girmek serbest, Sinop'ta yasak bu nasıl iş" dedi.

Sinop'ta kısıtlamada denize giren Almanya vatandaşı aileyi polis ekipleri 'şikayet olduğunu' söyleyerek denizden çıkarttı. Almanya'dan Sinop'a tatile gelen Türk kökenli Alman vatandaşı Ümit Çelik, eşi ve çocukları ile birlikte sahile inerek serinlemek istedi. Kumkapı Plajı'nda çocukların yüzdüğünü gören çevredeki vatandaşlar polisi arayarak 'plajda kısıtlamayı ihlal eden vatandaşların olduğunu' ihbar etti. Olayın ardından plaja gelen polis ekipleri aileyi uyararak şikayet olduğunu ve çocuklarını denizden çıkarmalarını istedi.

Samsun Bafra kökenli gurbetçi baba Ümit Çelik, polis ekiplerine Almanya vatandaşı olduğunu ve buraya tatile geldiğini belirterek kendisinin kısıtlamadan muaf olduğunu söyledi. Ancak polis ekipleri yine de çocukları denizden çıkarmalarını istedi. Bunun üzerine baba Ümit Çelik denize girerek çocukları denizden çıkarmaya çalıştı. Ancak iki minik çocuk denizden çıkmamakta ısrarcı davranarak buldukları her fırsatta babasının elinden kaçarak denizde eğlenmeye çalıştı. Bin bir güçlükle çocukları denizden çıkaran baba Ümit Çelik kendilerine uygulanan bu davranışa sitem etti. Sinop'a gelmeden önce Antalya'da tatil yaptıklarını söyleyen Ümit Çelik, orada denize girdiklerini, hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Anne Nihal Çelik ise, "Almanya vatandaşıyım, zaten bu konuşmamdan da belli oluyor. Memlekete gezmeye geldim, denize giremiyoruz. Çocuklarımı denizden çıkarttılar. Bu nasıl bir olay. Antalya'da Almanlar girebiliyor, burada mı giremiyor? Ben de girmedim. Çocuklarımız çok istedi, onları denize soktuk. Hemen şikayet edilmiş bizi polisler çıkarttılar. Turistlere serbest normalde. Biz Antalya'da denize girdik bir şey olmadı. Sinop'ta oluyor ne oluyorsa. Alman devleti WhatsApp hattını aramayı düşünüyorum. Turistim ben burada. Çocuklarımı zorla çıkarttılar" diye konuştu. - SİNOP

Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli
Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli
Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli
Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli
Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli
Sinop'ta denize giren Almanya vatandaşı aileye polis engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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