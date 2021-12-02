Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Deniz Şehitleri anısına posta pulu bastırdı

SİNOP (Habermetre) - Kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere, Sinop İl Özel İdaresi tarafından Sinop Deniz Şehitleri anısına posta pulu bastırıldı.

Posta pullarının üzerinde ise Denize Şehitleri anısına Sinop'ta yaptırıan Deniz Şehitleri anıtının olması ve tarihe tanıklık eden yelkenli ve ahşap gemilerin yer alması dikkat çekti. Bastırıan posta pullarının kurumsal posta gönderilerinde kullanıacağı ifade edildi.

"Genel Sekreter Çınkıl; "30 Kasım denildiğinde mutlu kent Sinop'ta hüzün günü olarak bilinir! "

Dünya Deniz Savaşlarında Sinop Baskını'nın özel bir yeri olduğunu ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkı; "Kırım Savaşı'nın önemli çarpışmalarından biri olan baskındaki şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı en önemli savaşlardan birisidir. 30 Kasım denildiğinde Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop'ta hüzün günü olarak bilinir. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Sinop Limanı'nın önemi oldukça büyüktü. Bundan 168 yıl önce adeta cehenneme dönen Sinop'ta Rus Baskını sonucu 2 bin 800 Osmanlı askeri şehit edildi. Her yıl çeşitli törenler ile şehitlerimizi yad ediyoruz. Bizde Sinop İl Özel İdaresi olarak Sinop baskınını hatırlamak, şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anmak için posta pulu bastırdık. Sinoplulara o günleri unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için akıda kalıcı olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. " dedi.

Öte yandan Sinop İl Özel İdaresi tarafından günün anlam ve önemine binaen, 30 Kasım Deniz Şehitleri anısına bastırılan posta pulları, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkı tarafından Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'na takdim edildi. Kaynak Haber Merkezi

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