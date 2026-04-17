Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu

Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu Haber Videosunu İzle
Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında komşusuna yardım etmek için eve giren Zübeyde Şimşek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde komşusunun evinde çıkan yangında yardım etmek için içeri giren komşusu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12 Nisan tarihine İlçeye bağlı Melikgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan S. G.'ye ait iki katlı evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek durumu kontrol etmek için evin arka kapısını kırıp, içeri girerek ev sahibine yardım etmek istedi. Evde bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine yoğun dumanın bulunduğu yapıya giren itfaiye ekipleri, yaptıkları aramada baygın haldeki komşu Zübeyde Şimşek'e ulaştı. Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde Şimşek daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi. Şimşek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

İki saldırgan, tek profil! Türkiye bu gerçeği konuşuyor
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı

Dev operasyonun bilançosunu Bakan Gürlek açıkladı! Yüzlerce tutuklu...
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz

"Sadece güvenlikle olmaz" deyip, yapılması gerekenleri sıraladı
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç